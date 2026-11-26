Bikin Mati Kutu Pemain Bayern Munich, Calvin Verdonk Banjir Pujian dari Fans LOSC Lille!

Calvin Verdonk tampil luar biasa di laga LOSC Lille vs Bayern Munich. (Foto: X/@TimnasXtra)

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, banjir pujian setelah membantu sang klub, LOSC Lille, menang 2-1 atas Bayern Munich di matchday kelima Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung di Stade Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB. Calvin Verdonk dinilai layak mengisi posisi starting XI di skuad utama Les Dogues -julukan LOSC Lille.

1. Calvin Verdonk Starter

Untuk ketiga kalinya musim ini, Calvin Verdonk tampil sebagai starter di Liga Champions 2026-2027. Saat debutnya sebagai starter pada matchday ketiga, Calvin Verdonk harus rela melihat sang klub kalah 2-4 dari Galatasaray.

Calvin Verdonk tampil sebagai strater di laga LOSC Lille vs Bayern Munich . (Foto: X/@TimnasXtra)

Kemudian saat menjadi starter untuk kedua kalinya, pesepakbola 28 tahun ini keluar sebagai pemain terbaik! Ia terpilih sebagai man of the match saat LOSC Lille menahan tuan rumah Bodo/Glimt 0-0.

Terbaru, Calvin Verdonk dipercaya main sejak awal saat LOSC Lille menang 2-1 atas Bayern Munich! Kepercayaan yang diberikan pelatih LOSC Lille, Davide Ancelotti, dibayar tuntas Calvin Verdonk.

Menurut laman Whoscored, Calvin Verdonk mendapatkan rating 7,4. Ia mencatatkan rating tertinggi kedua di laga tersebut, hanya kalah dari Benjamin Andre (LOSC Lille) dan Dayot Upamecano (Bayern Munich) yang sama-sama mendapatkan nilai 7,6.

Dalam laga tersebut, Die Roten -julukan Bayern Munich- unggul lebih dulu lewat gol Dayot Upamecano pada menit 16. Sementara itu, gol-gol LOSC Lille dicetak Ayase Ueda (62’) dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic (65’).