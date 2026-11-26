Ancelotti Sanjung Calvin Verdonk Usai LOSC Lille Hajar Bayern Munich 2-1!

LILLE – Pelatih LOSC Lille, Davide Ancelotti, melayangkan pujian buat Calvin Verdonk usai timnya mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Liga Champions 2026-2027. Menurutnya, kualitas dan agresivitas bek Timnas Indonesia itu merupakan aset berharga.

Duel LOSC Lille vs Bayern Munich itu merupakan matchday lima Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB.

Calvin Verdonk beraksi di laga LOSC Lille vs Bayern Munich yang berakhir 2-1 (Foto: UEFA)

Bayern lebih dulu unggul via gol Dayot Upamecano (15’). Tapi, tuan rumah bangkit dan membalikkan keadaan via gol Ayase Ueda (62’) dan bunuh diri Aleksandar Pavlovic (65’).

1. Pujian untuk Calvin Verdonk

Di partai tersebut, Verdonk turun sebagai starter. Bahkan, Ancelotti memainkan bek berusia 29 tahun itu sepanjang 90 menit sebelum digantikan oleh Romain Perraud di injury time.

Putra Carlo Ancelotti itu mengakui Verdonk adalah pemain berkualitas. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuannya tampil agresif terutama dalam duel perebutan bola melawan pemain-pemain Bayern.

“Calvin adalah pemain underrated dengan banyak kualitas teknik, yang menunjukkan kemampuannya untuk bermain agresif dan memenangi duel defensif malam ini,” puji Ancelotti, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (26/11/2026).

Walau begitu, Verdonk sebetulnya terhitung jarang bermain rutin di Lille. Ia baru turun dalam 12 laga di semua kompetisi dengan rataan menit bermain mencapai 488.

Verdonk tercatat hanya dua kali menjadi starter dari delapan penampilan di Liga Prancis 2026-2027. Itu pun, ia merumput masing-masing selama 45 dan 62 menit saja.