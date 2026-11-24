Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Arsenal vs Borussia Dortmund, Real Madrid Jamu PSV Eindhoven

Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 malam ini yang akan menyajikan sembilan laga seru (Foto: UEFA)

JADWAL Liga Champions 2026-2027 malam ini sudah diketahui. Ada sembilan laga seru di mana Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund dan Real Madrid menjamu PSV Eindhoven.

Liga Champions 2026-2027 memasuki matchday lima. Perjuangan klub-klub besar di seantero Eropa untuk merebut tiket ke 16 besar, berlanjut tengah pekan ini.

1. Jaga Kesempurnaan

Arsenal akan menjamu Borussia Dortmund di Stadion Emirates, London, Rabu 25 November 2026 dini hari WIB. The Gunners akan berusaha keras merebut tiga poin.

Sejauh ini, Arsenal menjadi salah satu klub yang masih sempurna hingga matchday empat dengan 12 poin. Karena itu, Dortmund bisa jadi jalan untuk menjaga tren positif di Liga Champions 2026-2027.

2. Tiga Poin buat Real Madrid

Di saat bersamaan, Real Madrid akan menjamu PSV Eindhoven di Stadion Bernabeu. Serupa dengan Arsenal, Los Blancos sebetulnya belum pernah merasakan kekalahan dari empat laga awal.

Madrid sangat dijagokan untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi, secara materi, PSV jauh di bawah skuad asuhan Jose Mourinho. Tiga poin bisa dikantongi dengan mudah.