Como 1907 Bantai Lens 9-1 di Liga Champions, Cesc Fabregas Justru Kesal!

JAKARTA - Como 1907 membantai tuan rumah RC Lens dengan skor telak 9-1 dalam pertandingan Liga Champions 2026-2027. Meski begitu, pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, kesal timnya kebobolan.

1. Como Bantai Lens 9-1

Kedua tim berhadapan pada matchday keempat Liga Champions musim ini. Laga tersebut berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB.

Tim asuhan Cesc Fabregas itu benar-benar mendominasi pertandingan. Como 1907 unggul 3-0 saat babak pertama berakhir lewat gol Anastasios Douvikas (7, 32') dan Nico Paz (40').

Fabregas saat Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions 2026-2027. (Instagram/@comofootball)

Pada babak kedua, Nico Paz dan kawan-kawan tak mengendurkan serangan. Baru 12 menit babak kedua berjalan, mereka kembali menambah 3 gol yang dicetak Lucas Da Cunha (47'), Marc Oliver Kempf (53'), dan Anastasios Douvikas (57') yang mencatatkan hattrick. Luka tuan rumah semakin dalam saat Mattia Liberali mengubah skor pertandingan menjadi 0-7 pada menit ke-62.

Tuan rumah mencetak gol hiburan lewat Ruben Aguilar pada menit ke-65. Namun, gol tersebut langsung dibalas Martin Baturina pada menit ke-69. Saat pertandingan akan berakhir, lagi-lagi Como mencetak gol. Gelandang muda Como 1907, Matteo Papaccioli menutup pertandingan menjadi 1-9 lewat golnya pada menit ke-90+1.

2. Fabregas Kesal

Cesc Fabregas kesal timnya kebobolan saat unggul telak 7-0 atas Lens.

“Saya kesal dengan gol yang bersarang ke gawang kami, karena kami mengubah skema pertahanan setelah melakukan tiga pergantian pemain,” kata Fabregas, dikutip dari Sky Sports Italia.

Ruben Aguilar adalah mantan rekan setim Cesc Fabregas ketika masif aktif bermain. Keduanya pernah bahu-membahu di klub Prancis, AS Monaco.

Ruben Aguilar mencetak gol melalui tendangan voli, setelah menerima umpan dari sepak pojok yang dilepaskan Florian Thauvin.