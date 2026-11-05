Jose Mourinho Sentil Performa Vinicius Junior Usai Real Madrid Susah Payah Menang atas AEK Athens

ATHENA – Real Madrid sukses mengamankan tiga poin krusial usai menundukkan tuan rumah AEK Athens dengan skor ketat 3-2. Pertandingan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026-2027 tersebut berlangsung sengit di ALLWYN Arena pada Kamis (5/11/2026) dini hari WIB.

Pertarungan sengit menyajikan aksi saling kejar angka sepanjang 90 menit. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat Aboubakary Koita pada menit ke-12 sebelum disamakan oleh Jude Bellingham di menit ke-32.

AEK Athens kembali memberi perlawanan sengit melalui gol Stavros Pillos pada menit ke-75. Namun, Los Blancos bangkit membalikkan keadaan lewat Kylian Mbappe di menit ke-78 dan gol penentu Federico Valverde pada masa injury time (90+2').

Usai laga, pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, melontarkan pujian setinggi langit untuk pahlawan timnya, Jude Bellingham. Bagi pelatih asal Portugal tersebut, kontribusi sang gelandang serang sama sekali tidak tertandingi oleh pemain mana pun di posisinya saat ini.

"Bellingham itu unik. Tidak ada gelandang di dunia yang seperti dia. Dia luar biasa. Dia punya etos kerja tinggi, kualitas murni... sungguh luar biasa,” kata Mourinho dalam sesi konferensi pers di AEK Arena, dikutip dari Marca, Kamis (5/11/2026).

Vinicius Junior

1. Evaluasi Khusus Vinicius

Meski mengakhiri laga dengan senyuman, Mourinho tak sungkan mengakui ketangguhan skuad asuhan Marko Nikolic. Menurutnya, AEK Athens menyajikan penampilan terbaik yang pernah ia lihat dari mereka sejauh ini.

"Saya sangat puas, itu sudah jelas. Namun, kami bertanding melawan tim luar biasa yang tampil lebih baik dari sebelumnya, Jovic bermain sangat luar biasa. Kami harus benar-benar menderita di lapangan,” sambung Mourinho.