Hancurkan Keangkeran Markas Feyenoord, Cristian Chivu: Ini Versi Terbaik Inter Milan!

ROTTERDAM – Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu merasa skuad berhasil menunjukkan performa terbaik mereka saat meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Feyenoord di laga lanjutan Liga Champions 2026-2027, pada Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. Meski begitu, sang pelatih mengingatkan konsistensi tetap menjadi kunci utama untuk meraih hasil manis di akhir musim.

Nerazzurri –julukan Inter– bertandang ke De Kuip, Rotterdam, Belanda dengan tekanan tinggi setelah menelan kekalahan 1-3 dari AC Milan pada laga Derby della Madonnina akhir pekan lalu. Mereka dituntut memberikan respons cepat di markas lawan yang dikenal sangat angker.

Inter akhirnya sukses mendominasi permainan di De Kuip, tempat Feyenoord sebelumnya menumbangkan Como 3-2. Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito, dan Piotr Zielinski masing-masing mencetak satu gol untuk mengunci kemenangan meyakinkan bagi kubu tamu.

Esposito bahkan nyaris mencetak gol tambahan, namun menganulirnya karena hakim garis menilai ia berdiri dalam posisi offside tipis saat menerima umpan Federico Dimarco. Kemenangan ini makin berkesan karena Inter akhirnya mampu memutus tren start lambat dengan mencetak gol cepat di delapan menit awal, hal yang belum pernah terjadi sejak Agustus.

1. Evaluasi Tim

Chivu mengapresiasi kebangkitan anak asuhnya yang mampu langsung menerjemahkan evaluasi pascadua laga sebelumnya ke atas lapangan. Penampilan solid ini membuktikan kapasitas Inter yang sebenarnya saat tampil terorganisir.

Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)

"Kami memiliki nilai-nilai tertentu, kami memahami hal-hal tertentu dan mewujudkannya di lapangan. Kami berusaha menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri, dan hari ini semuanya berjalan lancar berkat organisasi, intensitas, dan semua hal yang kami butuhkan untuk tampil kuat di stadion yang tidak mudah ini," ujar Chivu kepada Sky Sport Italia, dikutip Rabu (4/11/2026).

Chivu juga menegaskan pentingnya dialog terbuka di dalam ruang ganti, baik setelah tim meraih hasil positif maupun negatif, demi memperbaiki kekurangan yang ada.