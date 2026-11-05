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Como Bantai Lens 9-1, Ini Pesan Cesc Fabregas kepada Para Pemain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:27 WIB
Como Bantai Lens 9-1, Ini Pesan Cesc Fabregas kepada Para Pemain
Como Bantai Lens 9-1, Ini Pesan Cesc Fabregas kepada Para Pemain (Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, bahagia tim asuhannya berhasil membantai RC Lens 9-1 pada matchday keempat Liga Champions 2026-2027. Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut mengingatkan anak asuhnya tak larut dalam euforia. 

1. Fabregas Bahagia

Laga kedua tim itu terjadi di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) dini hari. 

“Ini juga merupakan pertandingan Liga Champions keempat kami, jadi angka empat adalah kunci di sini,” ujar Fabregas sambil tersenyum kepada Sky Sport Italia.

“Saya senang; inilah sepak bola dan segalanya berjalan sesuai keinginan kami. Para pemain tampil dengan baik," katanya. 

Ces Fabregas menyebutkan ini adalah malam yang luar biasa bagi Como, bagi seluruh penggemar, dan bagi banyak pemain muda di sini yang baru mengawali karier mereka. 

Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions (Instagram/@comofootball)
Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions (Instagram/@comofootball)

"Namun, mereka harus tetap membumi, rendah hati, terus belajar, dan tidak berasumsi bahwa segalanya akan selalu berjalan mulus ke depannya,” ucapnya.

“Mereka harus terus bekerja keras untuk mempertahankan performa seperti ini,” ucapnya. 

Usai mencatat kemenangan bersejarah ini, ia pun akan segera menyiapkan tim untuk pertandingan akhir pekan nanti sebelum memasuki jeda internasional. 

“Saya ingin seluruh kota Como menikmati momen ini, tetapi mulai besok kami akan mulai bersiap untuk hari Minggu,” katanya. 

2. Como Bantai Lens 9-1

Tim asuhan Cesc Fabregas itu benar-benar mendominasi pertandingan. Como 1907 unggul 3-0 saat babak pertama berakhir lewat gol Anastasios Douvikas (7, 32') dan Nico Paz (40'). 

 

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