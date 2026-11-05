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Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions, 8 Rekor Tercipta!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:03 WIB
Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions, 8 Rekor Tercipta!
Como Bantai Lens 9-1 di Liga Champions, 8 Rekor Tercipta! (Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Klub Italia, Como 1907, membantai tuan rumah RC Lens dengan skor 9-1 pada matchday keempat Liga Champions 2026-2027. Sejumlah rekor tercipta pada pertandingan bersejarah tersebut. 

Laga kedua tim itu terjadi di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) dini hari. Tim asuhan Cesc Fabregas itu benar-benar mendominasi pertandingan. Como 1907 unggul 3-0 saat babak pertama berakhir lewat gol Anastasios Douvikas (7, 32') dan Nico Paz (40'). 

Pada babak kedua, Nico Paz dan kawan-kawan tak mengendurkan serangan. Baru 12 menit babak kedua berjalan, mereka kembali menambah 3 gol yang dicetak Lucas Da Cunha (47'), Marc Oliver Kempf (53'), dan Anastasios Douvikas (57') yang mencatatkan hattrick. Luka tuan rumah semakin dalam saat Mattia Liberali mengubah skor pertandingan menjadi 0-7 pada menit ke-62. 

Tuan rumah mencetak gol hiburan lewat Ruben Aguilar pada menit ke-65. Namun, gol tersebut langsung dibalas Martin Baturina pada menit ke-69. Saat pertandingan akan berakhir, lagi-lagi Como mencetak gol. Gelandang muda Como 1907, Matteo Papaccioli menutup pertandingan menjadi 1-9 lewat golnya pada menit ke-90+1. 

Sejumlah rekor tercipta saat Como membantai RC Lens 9-1 di kandangnya sendiri. Berikut rekor yang tercipta pada pertandingan tersebut : 

1. Kemenangan dengan Margin Terbesar 

Como menyamai torehan Real Madrid dan Bayern Muenchen terkait kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions, menurut catatan UEFA. Sebelumnya, Liverpool membantai tamunya Besiktas dengan skor 8-0 pada Liga Champions 2006-2007 dan Real Madrid mencukur Malmo pada musim 2014-2015. 

2. Kemenangan Tandang Terbesar di Liga Champions 

Como menjadi tim pertama pada era Liga Champions sejak 1992 yang mampu mencetak sembilan gol dalam pertandingan tandang berdasarkan data UEFA. Como juga berhasil mencatatkan kemenangan tandang terbesar di Liga Champions dengan margin 8 gol. 

3. Gol Tandang Terbanyak 

Como berhasil mencetak gol tandang terbanyak dalam pertandingan di Liga Champions. Terakhir kali tim yang mampu mencetak 9 gol dalam laga tandang adalah Feyenoord. Feyenoord membantai Olympiacos dengan skor 9-0 pada 1971, ketika kompetisi masih bernama pada European Cup.

4. Tim Italia Pertama Cetak 9 Gol

Como menjadi tim Italia pertama yang mencetak 9 gol dalam pertandingan tandang di Liga Champions. Sementara itu, Como menjadi klub Italia pertama yang mencetak 9 gol dalam pertandingan di kompetisi antarklub Eropa, sejak AS Roma membantai klub Turki Altay SK dengan skor 10-1 pada 1962, dalam kompetisi Inter Cities Fairs Cup. 

 

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