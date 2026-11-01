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Como 1907 Bungkam Venezia, Raih 4 Kemenangan Beruntun di Liga Italia 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |20:57 WIB
Como 1907 Bungkam Venezia, Raih 4 Kemenangan Beruntun di Liga Italia 2026-2027
Como 1907 Bungkam Venezia, Raih 4 Kemenangan Beruntun di Liga Italia 2026-2027 (Dok Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Como 1907 berhasil menang tipis atas tamunya Venezia pada pekan kesepuluh Liga Italia 2026-2027. Lucas Da Cunha membawa Como 1907 meraih kemenangan usai mencetak gol semata wayang dalam pertandingan itu. 

1. Como Bungkam Venezia

Laga Como 1907 vs Venezia digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Minggu (1/11/2026) malam WIB. 

Tim asuhan Cesc Fabregas itu mendominasi permainan sejak laga dimulai. Como 1907 memiliki peluang emas pertama pada menit ke-15 lewat sepakan striker Anastasios Douvikas. Namun, tembakannya yang membentur pemain Venezia Marias Moreno masih keluar lapangan. 

Lucas da Cunha kemudian mendapatkan peluang. Namun, kiper Venezia Filip Stankovic berhasil menggagalkan peluang Lucas da Cunha di tiang dekat. 

Como 1907 (Foto: Instagram/@comofootball)
Como 1907 (Foto: Instagram/@comofootball)

Lebih banyak tertekan, Venezia sempat mendapatkan peluang saat serangan pertama mereka. Wasit sempat menunjuk titik putih untuk tim tamu karena Luis Milla handball. Namun, keputusan itu dibatalkan usai wasit meninjau VAR. 

Como 1907 kemudian semakin gencar mencari gol pertama. Anastasios Douvikas dijatuhkan Juan Jesus di kotak penalti. Lucas da Cunha yang menjadi eksekutor berhasil mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-43. 

Pada babak kedua, Nico Paz dan kawan-kawan terus mendominasi permainan. Namun, tak banyak peluang yang tercipta pada babak kedua. 

Pertandingan pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Como 1907. Pada pertandingan itu, Como 1907 unggul segalanya atas Venezia. 

Como 1907 mencatatkan penguasaan bola 66% berbanding 34%. Como 1907 juga melepaskan total 19 tembakan, dengan 4 di antaranya mengarah ke gawang. Sementara tim tamu total melepaskan 7 tembakan dengan satu di antaranya mengarah ke gawang. 

 

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Topik Artikel :
Cesc Fabregas Como 1907
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