Selalu Kalah dari AC Milan, Cristian Chivu Mengaku Salah Taktik Usai Inter Dihajar 1-3

Selalu Kalah dari AC Milan, Cristian Chivu Mengaku Salah Taktik Usai Inter Dihajar 1-3 (Dok Inter Milan)

JAKARTA - Inter Milan kalah 1-3 dari AC Milan pada pekan kesepuluh Liga Italia 2026-2027, Minggu (1/11/2026) dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan ketiga Cristian Chivu ketika Inter Milan menghadapi AC Milan.

1. Selalu Kalah

Sejak melatih Inter Milan, Cristian Chivu sudah 3 kali menghadapi AC Milan. Tim asuhannya itu selalu kalah dari AC Milan.

“Menyakitkan, sungguh menyakitkan kalah dalam laga derbi—padahal kami maupun pihak lain memiliki ekspektasi yang berbeda, mengingat makna pertandingan ini dan apa yang harus kami pertahankan,” ujar Chivu, mengutip Sky Sport Italia, Minggu (1/11/2026).

“Hari ini kami harus melakukan improvisasi karena situasi yang harus dihadapi, yang baru muncul dalam beberapa hari terakhir. Kami mencoba mencari pemain yang siap untuk berjuang meski dalam kondisi sulit, tetapi itu memang berat,” ujarnya.

Ia mengakui pendekatan yang diterapkannya keliru pada pertandingan itu.

AC Milan vs Inter Milan (acmilan)

"Meski begitu, bukan berarti semuanya sia-sia; kami sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dan punya peluang untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, seandainya saja tidak digagalkan oleh penyelamatan Maignan. Sayangnya, kami justru kembali kebobolan tepat sebelum babak pertama berakhir,” tuturnya.

Ia mengaku akan mengevaluasi pertandingan tersebut untuk dapat bangkit pada laga berikutnya.

“Ini mengecewakan. Kami berharap bisa tampil lebih baik dari yang kami tunjukkan. Kami perlu memperbaiki pendekatan dan tekad—yang terkadang masih kurang—serta harus segera bangkit karena ada pertandingan penting lainnya dalam tiga hari ke depan,” ujarnya.

Pada laga itu, Inter Milan tertinggal 2 gol lebih dulu. Cristian Pulisic (4') dan Adrien Rabiot (10') membuat AC Milan unggul. Alessandro Bastoni sempat menghidupkan harapan Inter Milan lewat golnya pada menit ke-22. Namun, Diego Moreira membuat AC Milan kembali menjauh lewat golnya pada menit ke-43.