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AC Milan Bungkam Inter 3-1, Luka Modric: Permainan Terbaik Kami Musim Ini!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |11:24 WIB
AC Milan Bungkam Inter 3-1, Luka Modric: Permainan Terbaik Kami Musim Ini!
AC Milan Bungkam Inter 3-1, Luka Modric: Permainan Terbaik Kami Musim Ini! (Instagram/@acmilan)
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JAKARTA - Luka Modric merasa AC Milan menampilkan performa terbaik musim ini saat mengalahkan Inter Milan 3-1 dalam laga Derby della Madonnina pada Minggu (1/11/2026) dini hari WIB. 

1. AC Milan Bungkam Inter

Kedua tim bertemu pada pekan ke-10 Liga Italia 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion San Siro. 

Bertindak sebagai tuan rumah, klub berjuluk Rossoneri itu langsung unggul cepat. Christian Pulisic membuka keunggulan tuan rumah lewat golnya pada menit ke-4. Ia berhasil menanduk umpan silang Diego Moreira. 

Enam menit kemudian, giliran Adrien Rabiot yang mencatatkan namanya di papan skor. Ia berhasil melepaskan tembakan yang menyasar tiang jauh gawang Inter Milan yang dikawal Josep Martinez. Gol bermula dari sepak pojok mendatar yang dilepaskan Diego Moreira lalu disambut Rabiot. 

AC Milan vs Inter Milan (Instagram/@acmilan)
AC Milan vs Inter Milan (Instagram/@acmilan)

Inter Milan kemudian bereaksi. Alessandro Bastoni berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-22. Ia menanduk bola dari hasil tendangan sepak pojok. 

Jelang turun minum, AC Milan kembali menjauh. Pada menit ke-43, Diego Moreira berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas dari depan kotak penalti. Tembakannya melaju mulus tanpa dapat dijangkau Josep Martinez. 

Ini menjadi gol terakhir yang tercipta pada pertandingan tersebut. 

2. Permainan Terbaik

Usai laga, Luka Modric merasa Milan menampilkan performa terbaik mereka musim ini saat mengalahkan Inter 3-1. Ia juga berterima kasih kepada para suporter yang menciptakan atmosfer yang membantu tim meraih kemenangan.

“Kemenangan yang luar biasa, penampilan yang luar biasa," kata Modric, saat wawancara dengan CBS Sports Golazo.

 

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