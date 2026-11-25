Hasil Liga Champions 2026-2027 Semalam: Arsenal vs Borussia Dortmund 1-1, Real Madrid Pesta Gol!

Simak hasil Liga Champions 2026-2027 semalam di mana Real Madrid menang telak 5-1 atas PSV Eindhoven (Foto: UEFA)

HASIL Liga Champions 2026-2027, Rabu (25/11/2026) dini hari WIB, sudah diketahui. Arsenal gagal melanjutkan kesempurnaan karena diimbangi Borussia Dortmund sementara Real Madrid pesta gol!

Rangkaian pertandingan matchday lima Liga Champions 2026-2027 dibuka dengan dua laga seru pada pukul 00.45 WIB. Galatasaray vs Aston Villa dan FK Bodo/Glimt vs LASK Linz sama-sama berakhir 1-0.

1. Arsenal Ditahan Borussia Dortmund

Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2026-2027 berakhir 1-1 (Foto: UEFA)

Lalu, partai seru antara Arsenal vs Borussia Dortmund tersaji di Stadion Emirates. Viktor Gyokeres membawa tuan rumah memimpin di menit ke-10 tapi Maximilian Beier (55’) memaksa duel berakhir 1-1.

Hasil itu membuat Arsenal gagal melanjutkan kesempurnaan. Mereka kini terlempar ke posisi lima dengan nilai 11 setelah mencatatkan tiga kali menang dan dua imbang.

2. Man City vs Napoli 2-2

Sementara itu, hasil seri juga didapat Manchester City saat menjamu Napoli di Stadion Etihad dengan skor 2-2. Babak pertama memang berakhir 0-0 tapi keseruan terjadi di paruh akhir.

Rasmus Hojlund (55’) dan Noa Lang (76’) menyumbang gol buat Napoli. Tapi, Man City bisa membalas dua kali lewat Ayyoub Bouaddi (67’) dan Rayan Cherki (86’).