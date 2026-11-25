Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG – Live RCTI malam ini! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 sudah diketahui.

Partai Persib Bandung vs FC Seoul merupakan matchday lima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Tiket ke 16 Besar

Persib sudah memastikan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Saat ini, Maung Bandung bertengger di puncak klasemen Grup E dengan 12 poin.

Sedangkan, FC Seoul nangkring di posisi dua klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan enam poin. Mereka berjuang keras untuk bisa merebut tiket ke 16 besar.

Karena itu, FC Seoul bakal menurunkan kekuatan penuh saat bertanding di Bandung. Apalagi, Moon Seon-min dan kawan-kawan sudah tidak lagi memiliki agenda pertandingan di Liga Korea Selatan.

Situasi ini bisa sedikit membahayakan Persib. Karena sudah lolos, bukan tidak mungkin pelatih Igor Tolic akan melakukan rotasi. Ditambah, jadwal di Super League 2026-2027 sedang padat-padatnya.