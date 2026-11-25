Klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Melbourne Victory vs The Cong-Viettel FC

KLASEMEN Grup E Champions League 2 2026-2027 kelar Melbourne Victory vs The Cong-Viettel FC akan diulas Okezone. Melbourne Victory menjamu The Cong-Viettel FC di lanjutan matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di AAMI Park, Melbourne, Australia pada Rabu (25/11/2026) sore WIB.

Setelah bermain 90 menit, Melbourne Victory dan The Cong-Viettel FC bermain 0-0. Hasil itu membuat Melbourne Victory dan The Cong-Viettel FC tak beranjak di klasemen sementara Grup E.

Melbourne Victory vs The Cong Viettel berakhir 0-0. (Foto: Instagram/@gomvfc)

Melbourne Victory tertahan di posisi tiga klasemen Grup E dengan lima angka. Sementara itu, The Cong-Viettel berada di posisi juru kunci klasemen dengan dua poin.

Untuk sementara, puncak klasemen Grup E ditempati Persib Bandung dengan 12 angka. Menyusul di posisi dua ada FC Seoul dengan enam angka.

1. Melbourne Victory Terjepit

Melbourne Victory dalam posisi terjepit efek imbang melawan The Cong-Viettel FC. Sebab, jika FC Seoul menang atas Persib Bandung malam ini, Melbourne Victory dipastikan gagal lolos ke 16 besar.

Karena itu, Melbourne Victory wajib berharap Persib Bandung menang atau imbang atas FC Seoul malam ini. Jika Persib Bandung menang atau imbang, Melbourne Victory wajib mengalahkan FC Seoul di matchday pamungkas Grup E pada Rabu, 2 Desember 2026 malam WIB untuk lolos 16 besar.