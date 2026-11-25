Habibi Jusuf Pilih Tinggalkan Borneo FC Setelah 3 Tahun Bersama

Habibi Jusuf memilih meninggalkan Borneo FC setelah tiga tahun bersama (Foto: I.League)

SAMARINDA – Borneo FC resmi mengakhiri kerja sama dengan Habibi Jusuf, Senin 23 November 2026. Pemain berusia 28 tahun itu resmi hengkang dari Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, setelah kontraknya habis.

Pengumuman perpisahan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Borneo FC @borneofc.id. Manajemen mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Habibi selama membela Pesut Etam.

"Tiga tahun perjalanan telah dilalui bersama. Kini, kebersamaan Habibi Jusuf bersama Borneo FC resmi berakhir seiring tuntasnya masa kontrak,” bunyi pernyataan resmi Borneo FC, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (25/11/2026).

“Terima kasih atas setiap dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Pesut Etam," sambung pernyataan tersebut.

1. Perpisahan

Sebelum pengumuman dari klub, Habibi lebih dahulu menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub Nabil Husein, jajaran pelatih, rekan setim, serta suporter Borneo FC.

Habibi menyebut kesempatan membela Borneo FC menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepakbola. Pemain tersebut juga mengungkapkan dukungan keluarga besar Pesut Etam telah membantu mewujudkan impian masa kecilnya.