Luka Menalo Jadi Supersub Persib Bandung, Igor Tolic Sebut Nama Beckham hingga Ragnar

BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung asal Bosnia Herzegovina, Luka Menalo, kian santer dijuluki sebagai supersub menyusul dampak instannya saat diturunkan dari bangku cadangan.

1. Supersub

Hal ini kembali terbukti saat Luka Menalo tampil gemilang sebagai pemain pengganti saat Persib menghadapi Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027. Ia berhasil membawa Persib menang comeback 2-1 atas lawannya itu dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist.

Peran vital Menalo sebagai game changer sejatinya bukan kali pertama terlihat di laga kontra Serdadu Tridatu, melainkan telah berulang kali ia tunjukkan pada sejumlah pertandingan Persib sebelumnya, termasuk di pentas Asia.

Menanggapi sematan label supersub bagi anak asuhnya tersebut, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menilai bahwa seluruh pemain yang masuk di paruh kedua memiliki kontribusi sama besarnya dalam mengubah ritme permainan tim.

Mariano Peralta dan Luka Menalo (Instagram/@persib)

"Saya rasa bukan hanya Menalo yang menjadi senjata istimewa, tetapi semua pemain yang masuk belakangan, mereka membawa energi yang bagus maupun ritme yang bagus dan kemudian mereka biasanya memasuki di akhir pertandingan, Anda punya sedikit lebih banyak ruang," ujar Igor Tolic, dikutip dari laman iLeague, Selasa (24/11/2026).

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan, kualitas individu para pemain pengganti sangat menunjang untuk mengeksploitasi celah pertahanan lawan di menit-menit krusial. Tolic pun secara khusus menyejajarkan peran Menalo dengan sejumlah pilar lain seperti Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, hingga Mariano Peralta yang kerap masuk sebagai penyegar permainan.

"Kemudian dengan bakat mereka, saat mereka hadir, mereka bisa memanfaatkan seluruh ruang dan berkreasi serta mencetak gol. Jadi seperti yang saya katakan, Luka adalah pemain yang istimewa, tetapi begitu juga Beckham dan Ragnar dan Peralta, semuanya orang yang masuk," tutur Tolic.