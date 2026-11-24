Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs FC Seoul di matchday kelima Grup E di AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 25 November 2026 pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Hanya Butuh 1 Poin

Persib Bandung sudah dipastikan lolos ke 16 besar di AFC Champions League 2 2026-2027 setelah mengoleksi 12 angka, hasil dari memenangkan empat laga awal Grup E. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini duduk di puncak klasemen dengan 12 angka, unggul enam poin dari FC Seoul di posisi dua.

Persib Bandung incar kemenangan atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

Turun ke posisi tiga ada Melbourne Victory dengan empat angka dan terakhir di posisi juru kunci klasemen ada The Cong-Viettel FC dengan satu poin. Meski sudah lolos ke 16 besar, Persib Bandung belum menyandang status juara grup.

Persib Bandun finis sebagai juara grup jika mendapatkan minimal satu angka saat menjamu FC Seoul atau tandang ke markas The Cong-Viettel FC pada Rabu, 2 Desember 2026 malam WIB. Namun, bukan Persib Bandung namanya jika hanya membidik satu angka.

Modal kemenangan di markas FC Seoul pada pertemuan pertama, dijamin meningkatkan mental Luka Menalo dan kawan-kawan saat gantian menjamu wakil Korea Selatan tersebut. Satu lagi, dengan finis sebagai juara grup, Persib Bandung disinyalir mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan di 16 besar.

Jika finis sebagai juara grup, Persib Bandung akan menghadapi salah satu dari runner-up Grup F, G dan H. Menarik menanti siapa lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.