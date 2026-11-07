Ferry Paulus Apresiasi Persib Bandung dan Borneo FC yang Tampil Luar Biasa di Kompetisi Asia

PT Liga Indonesia Baru (I.League) mengapresiasi Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda yang tampil impresif di kompetisi klub Asia. Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengatakan kedua tim tersebut berpeluang meningkatkan ranking Liga Indonesia.

Persib Bandung dan Borneo FC berhasil lolos dari tantangan fase grup di kompetisi Asia. Persib berhasil lolos babak 16 besar AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 setelah tampil luar biasa dalam empat laga di fase grup.

Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berhasil menyapu bersih kemenangan dan mengoleksi 12 poin. Meskipun masih menyisakan dua pertandingan lagi, Persib sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar.

Sementara itu, Borneo FC juga tak kalah membanggakan karena sukses lolos perempatfinal AFC Challenge League (ACGL) 2026-2027. Tim berjuluk Pesut Etam itu juga berhasil memenangkan dua laga fase grup untuk lolos ke babak delapan besar.

1. Potensi Ranking Liga Indonesia Makin Meningkat

Ferry Paulus memuji pencapaian dua klub Indonesia di kancah Asia. Dengan torehan positif ini, Ferry mengatakan peluang ranking Liga Indonesia bisa saja meningkat.

"Ya yang paling penting sebetulnya bangsa Indonesia pasti bangga melihat salah satu anak bangsa atau klub yang bisa menang," kata Ferry Paulus kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta.