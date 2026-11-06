Persib Bandung Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Sapu Bersih 4 Laga Awal AFC Champions League 2 2026-2027!

PERSIB Bandung satu-satunya penghuni pot 4 yang menyapu bersih empat laga awal AFC Champions League 2 2026-2027 menjadi kemenangan. Kondisi ini membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 kelar menjalani matchday keempat Grup E.

Koleksi 12 angka tidak akan membuat Persib Bandung tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi tempat di 16 besar. Bahkan Persib Bandung hanya membutuhkan satu angka tambahan dari dua laga sisa untuk finis sebagai juara grup.

Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: AFC)

Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menjamu FC Seoul di matchday kelima Grup E pada Rabu, 25 November 2026 pukul 19.15 WIB. Terakhir pada Rabu 2 Desember 2026 malam WIB, Persib Bandung akan tandang ke markas The Cong-Viettel FC.

1. Hanya Machida Zelvia yang Bisa Ikuti Persib Bandung

Dari 32 klub yang ambil bagian di fase grup AFC Champions League 2 2026-2027¸ hanya dua klub yang menyapu bersih empat laga fase grup menjadi kemenangan. Selain Persib Bandung ada raksasa Jepang yang menghuni pot 1, Machida Zelvia.

Berturut-turut, Machida Zelvia menang 2-0 atas Svay Rieng, menumbangkan Tampines Rovers 1-0, serta menghajar Shanghai Shenhua 1-0 dan 2-1. Machia Zelvia memang berada di level berbeda ketimbang peserta AFC Champions League 2 2026-2027 lain.

Musim lalu, Machia Zelvia berstatus runner-up AFC Champions League Elite. Di partai puncak, mereka kalah dramatis dari wakil tuan rumah, Al Ahli, dengan skor 0-1.