Cole Palmer Dicoret dari Timnas Inggris, Begini Respons Pelatih Chelsea Xabi Alonso

LONDON – Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, memilih untuk tidak terlalu memusingkan keputusan dicoretnya Cole Palmer dari Tim Nasional (Timnas) Inggris. Alonso mengaku belum berbicara langsung dengan sang pemain terkait keputusan tersebut dan lebih fokus mempersiapkan timnya menjelang laga kontra Sunderland.

Pertanyaan mengenai nasib Palmer mengemuka dalam konferensi pers jelang Bournemouth vs Chelsea yang diselenggarakan pada Minggu (8/11/2026) malam WIB. Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel, secara mengejutkan tidak memasukkan nama pemuda 24 tahun itu dalam daftar 26 pemain untuk laga UEFA Nations League 2026-2027 melawan Kroasia dan Spanyol.

Keputusan Tuchel terbilang mengejutkan mengingat pihak Chelsea telah mengonfirmasi bahwa Palmer dalam kondisi bugar dan siap main. Sejauh musim ini, Palmer selalu menjadi starter dalam sembilan laga Liga Inggris dengan torehan lima gol dan tiga asis dari 11 penampilan di semua kompetisi.

1. Tanggapan Xabi Alonso

Ketika ditanya apakah Alonso telah berdiskusi dengan Palmer mengenai pencoretan tersebut, Alonso menegaskan fokusnya hanya untuk klub.

"Tidak, kami tidak membicarakan hal itu. Kami fokus mendiskusikan pertandingan kami pada hari Minggu,” ujar Xabi Alonso, dikutip dari Sportskeeda, Minggu (8/11/2026)

Xabi Alonso

“Kami sangat senang dengan Cole; saya pikir dia menikmati permainannya. Dia terhubung sangat baik dengan para penyerang lain. Dia membantu tim berkembang dan meningkatkan apa yang ingin kami capai. Saya sangat puas dengan kualitas, sikap, dan dampaknya bagi tim," tambahnya.

Tuchel mengemukakan alasannya saat mengumumkan skuad pada Jumat pagi. Pelatih asal Jerman tersebut menilai Palmer terlalu sering melewatkan kesempatan untuk mengesankan di level internasional, selain karena melimpahnya stok pemain di posisi nomor 10 seperti Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jude Bellingham, dan rekan setimnya di Chelsea, Morgan Rogers.