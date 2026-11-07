Prediksi Skor Arsenal vs Hull City di Liga Inggris 2026-2027: Peluang The Gunners Pertahankan Rekor Sempurna

LONDON – Arsenal bersiap menjamu Hull City di Stadion Emirates dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris 2026-2027, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi Meriam London untuk memperlebar jarak di puncak klasemen sementara.

Pasukan Mikel Arteta saat ini memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan tiga poin. Kemenangan atas Hull City akan membawa Arsenal unggul enam poin dari pesaing terdekatnya, setidaknya sebelum Manchester City bertanding menghadapi Nottingham Forest beberapa jam setelahnya.

1. Kondisi Tim

Modal berharga dikantongi tim tuan rumah setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Liverpool di Anfield pekan lalu lewat gol tunggal Kai Havertz. Hasil tersebut memperpanjang rekor empat kemenangan beruntun Arsenal di liga domestik, di mana mereka mengumpulkan 24 poin dari sembilan laga.

Selain itu, Arsenal menjadi satu-satunya tim di Premier League musim 2026-2027 yang sapu bersih kemenangan di laga kandang. Tren positif ini berlanjut di Liga Champions tengah pekan lalu saat mereka menaklukkan Slavia Praha dengan skor 2-1.

Di sisi lain, Hull City datang ke London dengan catatan kurang meyakinkan. Setelah sempat mengawali musim dengan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, tim asuhan Sergej Jakirovic kini melewati delapan laga tanpa satupun kemenangan.

Arsenal menang 2-1 atas Slavia Praha

Kendati demikian, The Tigers menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan setelah mencatatkan lima kali imbang musim ini, termasuk saat ditahan 2-2 oleh Ipswich Town pekan lalu. Hasil itu mengantarkan Hull City menempati posisi ke-11 klasemen sementara.

Arsenal berpeluang kembali memperkuat lini pertahanan seiring pulihnya William Saliba dari cedera punggung. Sementara itu, Ezri Konsa yang sempat ditarik keluar saat melawan Slavia Praha diprediksi tetap bisa tampil. Bukayo Saka dan Max Dowman menjadi dua nama yang dipastikan absen.