Gary Neville Sebut 4 Pemain Ini Bakal Bikin Manchester United Terdegradasi ke Championship!

Gary Neville menyebut empat pemain ini bakal bikin Manchester United terdegradasi ke Divisi Championship (Foto: Instagram/@manutd)

LEGENDA Manchester United, Gary Neville, tak segan menuduh empat pemain bakal menyebabkan timnya terdegradasi dari kasta teratas Liga Inggris. Sebab, mereka membuat banyak kesalahan di laga kontra Aston Villa.

Mimpi buruk menghampiri Man United di Liga Inggris 2026-2027. Dari 10 laga yang telah digelar, Iblis Merah hanya sekali menang, mencatatkan lima seri, dan empat kali menelan kekalahan.

Akibatnya, Man United berkubang di zona degradasi hingga kelar jeda internasional. Bruno Fernandes dan kawan-kawan menghuni posisi 18 dengan hanya mengoleksi delapan poin.

1. Bakal Terdegradasi

Man United kini jadi olok-olok tidak hanya di kalangan fans. Mantan bek sekaligus kapten, Gary Neville, ikut mengejek tim kesayangannya itu. Ia yakin empat pemain bakal membawa klub terdegradasi.

“Alasan Manchester United kemasukan empat gol (lawan Aston Villa) adalah mereka tidak berinvestasi pada pemain belakang di bursa transfer,” kata Neville, dikutip dari Goal, Selasa (10/11/2026).

“Semua orang tahu mereka wajib melakukannya, mereka butuh pemain belakang baru. Untuk pemain-pemain belakang saat ini, mereka selalu membuat kesalahan,” imbuh lelaki berpaspor Inggris itu.