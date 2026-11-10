Taisei Marukawa Lebih Cocok Gabung Persib Bandung ketimbang Ciro Alves!

CIRO Alves mencetak satu gol saat Java United menang 2-1 atas Persib Bandung di lanjutan pekan kesembilan Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu 8 November 2026 malam WIB. Saat itu, tendangan bebas Ciro Alves gagal diamankan kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Kelar pertandingan, banyak fans Persib Bandung yang meminta manajemen untuk membawa pulang Ciro Alves. Mereka rindu dengan manuver Ciro Alves yang mencetak 35 gol dan 33 assist dalam 107 penampilan bersama Persib Bandung pada 2022-2025.

Ciro Alves buka keunggulan Java United atas Persib Bandung. (Foto: Media Java United)

1. Ciro Alves Ketuaan

Namun, pengamat sepakbola Tanah Air, James Purba, menilai ada pemain yang lebih baik didatangkan Persib Bandung ketimbang Ciro Alves. James Purba menilai winger Dewa United, Taisei Marukawa, lebih cocok didaratkan Maung Bandung.

Selain berusia lebih muda (Taisei Marukawa baru 29 tahun, sedangkan Ciro Alves 37 tahun), Taisei Marukawa juga segera mendapatkan paspor Indonesia. Dengan begitu, Taisei Marukawa bisa didaftarkan sebagai pemain lokal.

Kondisi itu berbeda dengan Ciro Alves yang masih berpaspor Brasil. Meski sudah mengajukan proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak Desember 2025, belum ada kemajuan berarti.

“Ciro Alves memang hebat, tapi dia sudah tidak muda lagi. Ketika laga memasuki menit 50, biasanya tenaganya sudah menurun. Daripada mendatangkan Ciro Alves, ada baiknya mendatangkan Taisei Marukawa,” kata James Purba dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.