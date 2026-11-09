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Bali United Jadi Tim Paling Produktif di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Ungkap Rahasianya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:21 WIB
Bali United Jadi Tim Paling Produktif di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Ungkap Rahasianya
Bali United Jadi Tim Paling Produktif di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Ungkap Rahasianya (dok iLeague)
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GIANYAR - Bali United menjadi tim paling produktif pada Super League 2026-2027 sejauh ini. Klub berjuluk Serdadu Tridatu itu total telah mencetak 26 gol hingga pekan kesembilan. 

1. Tim Terproduktif

Sebagai informasi, musim lalu Bali United total mencetak 50 gol dari 34 pertandingan. 

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Menurutnya, kekuatan Bali United musim ini terletak pada semakin banyaknya pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol.

Terbaru kemenangan 3-0 atas Persik Kediri ada Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio yang menjadi pencetak gol dalam laga yang telah berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (8/11/2026) sore.

Menurutnya kualitas skuat musim ini memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan. Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang menunjukkan perkembangan, termasuk dari kondisi fisik dan kontribusinya dalam mencetak gol.

Bali United vs Persik Kediri di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Persik Kediri di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

“Menurut saya, tim-tim lawan cukup tangguh. Mereka juga sadar bahwa tim ini adalah tim yang bagus. Memiliki gaya permainan yang baik, pemain-pemain berkualitas, dan rencana permainan yang jelas," ujar pelatih asal Belanda itu, dikutip dari laman iLeague, Senin (9/11/2026).

"Namun saat ini, kita mampu menciptakan peluang, memainkan sepak bola yang apik, dan mencetak gol terutama karena kita memiliki lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol. Tahun lalu, saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Irfan Jaya, tetapi sekarang dia mulai mencetak gol. Irfan Jaya juga dalam kondisi fisik yang prima, dia mampu bermain selama 90 menit penuh," ucapnya.

Menurutnya, peningkatan performa Bali United bukan hasil perubahan instan. Dia menekankan pentingnya proses yang dijalankan secara konsisten, mulai dari latihan, penerapan taktik, hingga evaluasi melalui rekaman pertandingan.

Bahkan, kemenangan dengan keunggulan tiga gol pada babak pertama melawan Persik belum membuatnya berhenti menuntut perkembangan dari para pemain.

 

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Topik Artikel :
Johnny Jansen Bali United
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