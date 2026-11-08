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Hasil Super League 2026-2027: Bali United Cukur Persik Kediri 3-0, PSS Sleman vs Bhayangkara FC 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |22:10 WIB
Hasil Super League 2026-2027: Bali United Cukur Persik Kediri 3-0, PSS Sleman vs Bhayangkara FC 1-1
Simak hasil Super League 2026-2027 yang digelar Minggu (8/11/2026) sore WIB termasuk kemenangan Bali United atas Persik Kediri (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
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HASIL Super League 2026-2027 yang digelar Minggu (8/11/2026) sore WIB, sudah diketahui. Bali United menang atas Persik Kediri sementara PSS Sleman dan Bhayangkara FC harus puas berbagi satu angka.

Bali United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persik Kediri. Laga itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (8/11) sore.

Bali United vs Persik Kediri di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Persik Kediri di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Tiga gol tim tuan rumah dicatatkan oleh Irfan Jaya (6'), Teppei Yachida (32') Queven da Silva (45+2"). Sementara itu, Persik mendapatkan satu kartu merah yakni, Jun Heong-Park pada menit ke-90'.

Kemenangan ini membuat Bali United sementara waktu berada di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 19 poin. Poin itu dari enam kemenangan, sekali imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Persik berada di posisi ke-13 dengan sepuluh poin. Poin itu dari tiga kemenangan, sekali imbang, dan lima kekalahan.

Di laga lainnya, PSS harus puas berbagi poin dengan Bhayangkara FC setelah bermain imbang 1-1. Laga itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

 

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