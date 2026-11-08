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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Java United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |12:13 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Java United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Java United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persib)
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SEMARANG – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Java United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 sudah diketahui.

Duel Java United vs Persib Bandung itu merupakan matchday sembilan Super League 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Modal Bagus

Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Skuad Maung Bandung membawa modal bagus untuk melawan Java United. Sebab, mereka baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Melbourne Victory di Australia, pada 4 November 2026. Kemenangan itu membuat Persib lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.

Pelatih Igor Tolic mengakui perjalanan dari Melbourne menuju Semarang tentu menguras energi. Namun, ia memastikan kondisi tim tetap baik.

"Tim ini tetap baik-baik saja. Saya akan memantau bagaimana kondisi pemain dan memilih siapa yang terbaik untuk bermain sebagai starter," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Minggu (8/11/2026).

2. Perlawanan Ketat

Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Persib akan mendapatkan perlawanan ketat dari Java United sepanjang 90 menit permainan. Jadi, Marc Klok dan kolega harus fokus agar dapat mengamankan poin penuh.

"Semua pemain bagus, kami memiliki beberapa teman dari Persib. Mereka dilatih pelatih yang bagus, sangat terorganisir dan paham harus melakukan apa di dalam lapangan," kata Tolic.

 

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