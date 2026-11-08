Persija Jakarta Sikat Persebaya Surabaya 1-0 di Menit Kritis, Shin Tae-yong Puji Mentalitas Pemain

Shin Tae-yong memuji mentalitas pemain Persija Jakarta usai memastikan kemenangan di menit-menit akhir laga kontra Persebaya Surabaya (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memuji mentalitas anak asuhnya usai menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan kesembilan Super League 2026-2027. Apalagi, kemenangan dipastikan di menit-menit kritis.

Duel Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Sabtu 7 November 2026 malam WIB. Tuan rumah harus bekerja keras untuk meraih kemenangan.

1. Sangat Ketat

Gol tunggal Persija dicetak Ivan Mamut pada menit ke-89. Berkat kemenangan itu, mereka kini kembali ke puncak klasemen dengan mengumpulkan 21 poin dari sembilan laga.

Shin mengatakan laga antara kedua tim berlangsung sangat ketat sampai dengan akhir laga. Namun, ia menyayangkan kondisi lapangan JIS yang masih belum sesuai harapan.

"Ya, kedua tim, baik Persija maupun Persebaya, sudah bekerja keras meskipun kondisi lapangan sangat buruk," kata Shin, dikutip Minggu (8/11/2026).