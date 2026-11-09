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Kata-Kata Fabio Lefundes Setelah Java United Menang 2-1 atas Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |07:34 WIB
Kata-Kata Fabio Lefundes Setelah Java United Menang 2-1 atas Persib Bandung
Java United menang 2-1 atas Persib Bandung. (Foto: Media Java United)
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TREN positif Java United FC di bawah asuhan coach Fabio Lefundes berlanjut hingga pekan ke-9 Super League 2026-2027. Setelah tak terkalahkan di 5 laga terakhir Super League 2026-2027, skuad Laskar Kepodang Emas kini sukses meraih kemenangan atas Persib Bandung.

Java United memenangi pertandingan kontra Maung Bandung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 8 November 2026 dengan skor 2-1. Sepasang gol kemenangan Java United dicetak melalui tendangan bebas Ciro Alves (5’) dan penyelesaian akhir Gustavo Almeida (19’).

Ciro Alves buka keunggulan Java United atas Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
Ciro Alves buka keunggulan Java United atas Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

1. Fabio Lefundes Belum Puas

Catatan tak terkalahkan yang mampu dipertahankan tidak membuat Gustavo Franca dan kawan-kawan puas. Fabio Lefundes selaku pelatih kepala ingin skuad asuhannya tetap fokus untuk menatap laga demi laga yang menanti di depan.

“Tim harus tetap fokus untuk selalu meraih hasil positif. Dengan begitu, kami bisa perlahan naik ke papan atas klasemen,” kata Lefundes dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Tambahan 3 poin saat menjamu Persib Bandung membuat Java United untuk sementara menduduki peringkat ketujuh klasemen Super League 2026-2027. Skuad Laskar Kepodang Emas telah mengoleksi 13 poin dari hasil 4 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan.

“Kami memulai kompetisi dengan minus dua poin. Sekarang, kami berada di trek positif hingga bisa naik ke posisi ketujuh,” ujar Fabio Lefundes.

 

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