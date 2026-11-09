Manchester United Masuk Zona Degradasi, Liverpool Tembus 4 Besar Liga Inggris 2026-2027!

SEBANYAK lima pertandingan lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2026-2027 digelar pada Minggu 8 November 2026 malam WIB hingga Senin (9/11/2026) dini hari WIB. Dari lima pertandingan itu, beberapa di antaranya melibatkan klub teras Liga Inggris seperti Manchester United dan Liverpool.

1. Hasil Manchester United vs Aston Villa

Manchester United yang gagal menang dalam tujuh laga terkini Liga Inggris 2026-2027 (empat imbang dan tiga kalah), berupaya menang saat dihadapkan dengan Aston Villa. Namun, ambisi itu tidak berjalan mudah bagi The Red Devils -julukan Manchester United.

Laga baru berjalan empat menit, The Villans -julukan Aston Villa- sudah unggul 2-0 atas tuan rumah lewat gol-gol Alysson pada menit pertama dan Nicolas Jackson (4’). Namun, bukan Manchester United namanya jika menyerah begitu saja.

Manchester United bangkit menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes (16’) dan Youri Tielemans (44’). Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai.

Youri Tieleman bobol gawang Aston Villa. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Di paruh kedua, Manchester United kembali tertinggal. Skuad asuhan Unai Emery itu hanya butuh delapan menit babak kedua via eksekusi penalti John McGinn (48’) dan Leon Goretzka (53’).

Beruntung, mental petarung dimiliki skuad Setan Merah. Manchester United menyamakan kedudukan via aksi Joshua Zirkzee (90+2’) dan Patrick Dorgu (90+6’). Skor akhir sama kuat 4-4.