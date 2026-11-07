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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Bisa Kembali Jaya seperti Era Sir Alex Ferguson? Ini Kata Michael Carrick

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |20:12 WIB
Manchester United Bisa Kembali Jaya seperti Era Sir Alex Ferguson? Ini Kata Michael Carrick
Manchester United Bisa Kembali Jaya seperti Era Sir Alex Ferguson? Ini Kata Michael Carrick (Instagram/@manutd)
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JAKARTA - Pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengatakan klub berjuluk The Red Devils itu mungkin bisa menyamai kesuksesan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. 

1. Peringatan 40 Tahun Ferguson Ditunjuk Jadi Pelatih 

Michael Carrick yakin Manchester United bisa mencapai level kesuksesan seperti di era Sir Alex Ferguson. Namun ia tidak berharap akan mendapatkan tingkat kesabaran yang sama.

Jumat pekan ini menandai 40 tahun sejak Ferguson ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada 6 November 1986. Peringatan ini tiba saat posisi Michael Carrick dalam sorotan tajam. 

Kemenangan dramatis Manchester 3-2 atas AS Roma tengah pekan lalu memberikan sedikit napas lega bagi Carrick setelah sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Namun, laga Liga Inggris 20260-2027 menghadapi Aston Villa pada Minggu (8/11/2026) menjadi ujian penting lainnya.

Momen peringatan masa jabatan Ferguson ini juga menjadi kesempatan untuk merenungkan besarnya tantangan yang dihadapi United saat ini.

Saat itu, Ferguson mengambil alih klub yang belum pernah menjuarai liga sejak 1967. Ia membutuhkan waktu hampir tujuh tahun untuk mempersembahkan gelar juara pertamanya. Setelah itu, lahirlah era kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk 13 gelar Liga Primer dan dua trofi Liga Champions.

sir alex ferguson dan cristiano ronaldo (dok man united)
sir alex ferguson dan cristiano ronaldo (dok man united)

2. Manchester United Kembali Ulangi Kesuksesan Ferguson?

Michael Carrick menegaskan tidak ada alasan bagi klub untuk tidak bisa kembali ke puncak. Namun, ia meyakini hal tersebut harus dibangun melalui performa yang konsisten, bukan sekadar solusi instan.

"Menciptakan kesuksesan itu sulit. Dulu sulit dan sekarang pun tetap sulit. Hal ini menunjukkan betapa beratnya meraih kesuksesan yang berkelanjutan, apalagi sekadar meraih kesuksesan sesaat," katanya melansir Sky Sports, Sabtu (7/11/2026). 

"Kita harus fokus pada saat ini. Kita tahu apa yang harus dilakukan, dan kita harus berkonsentrasi untuk meraih kesuksesan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya," ucapnya.

 

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