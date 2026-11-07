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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Pekan Ke-10 Liga Inggris 2026-2027: Arsenal vs Hull City hingga Manchester United vs Aston Villa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |04:05 WIB
Jadwal Pekan Ke-10 Liga Inggris 2026-2027: Arsenal vs Hull City hingga Manchester United vs Aston Villa!
Arsenal akan menjamu Hull City di pekan ke-10 Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Arsenal)
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JADWAL pekan ke-10 Liga Inggris 2026-2027 akan diulas Okezone. Tak berasa, Liga Inggris 2026-2027 sudah memasuki pekan ke-10. Laga pembuka pekan ini mempertemukan Everton vs Coventry City pada Sabtu (7/11/2026) dini hari WB.

Kemudian laga-laga panas mulai tersaji pada Sabtu (7/11/2026) malam WIB. Dua klub yang sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2026-2027, Arsenal dan Manchester City akan melakoni pertandingan.

Arsenal untuk sementara puncaki klasemen Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Arsenal)
Arsenal untuk sementara puncaki klasemen Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Arsenal)

1. Arsenal Jamu Hull City

Arsenal akan menjamu Hull City pada Sabtu, (7/11/2026) pukul 22.00 WIB. Setelah kalah dari Brighton & Hove Albion, The Gunners -julukan Arsenal- bangkit dengan memenangkan empat laga beruntun di Liga Inggris 2026-2027.

Efeknya, Arsenal saat ini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 dengan 24 angka. Arsenal unggul tiga angka atas Manchester City di posisi dua.

Menyusul pada Minggu 8 November 2026 pukul 00.30 WIB, Manchester City tandang ke markas Nottingham Forest. Setelah kalah 0-1 dari Brighton pekan lalu, laga melawan Nottingham Forest menjadi momentum The Citizens -julukan Manchester City- bangkit.

2. Manchester United Menang Lagi?

Setelah 10 pertandingan di semua kompetisi, Michael Carrick akhirnya membawa Manchester United meraih kemenangan. Ia membawa Manchester United menang 3-2 atas AS Roma di matchday keempat Liga Champions 2026-2027 pada tengah pekan lalu.

 

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