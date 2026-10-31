Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Dihantam Kartu Merah, Setan Merah Babak Belur di Stamford Bridge

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |21:35 WIB
Hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Dihantam Kartu Merah, Setan Merah Babak Belur di Stamford Bridge
Suasana laga Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON Manchester United lagi-lagi kalah, terbaru mereka takluk 0-2 dari Chelsea di laga lanjutan Liga Inggris 2026-2027, pada Sabtu (31/10/2026) malam WIB. Dengan kekalahan itu, Man United sudah sembilan laga beruntun tak pernah merasakan kekalahan dan kini pun klub berjuluk Setan Merah tersebut terdampar di peringkat ke-16 di klasemen Liga Inggris dengan 7 poin, sedangkan Chelsea di urutan keempat dengan 16 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga sengit tersaji di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Manchester United pada pekan kesembilan Premier League 2026-2027. Pertandingan awalnya berjalan ketat dengan kedua tim saling melancarkan ancaman sepanjang paruh pertama.

Tim tamu sempat mendominasi beberapa momentum lewat pergerakan Bryan Mbeumo dan Amad Diallo. Bahkan, skuad besutan Michael Carrick tersebut sempat mencetak gol lebih dulu lewat tandukan Matheus Cunha menjelang turun minum.

Nahas bagi tim tamu, Video Assistant Referee (VAR) menganulir gol tersebut karena Cunha sudah berada dalam posisi offside. Skor kacamata pun bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)
Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan langsung berubah drastis ketika tuan rumah mulai menemukan ritme terbaiknya. Gelandang kreatif Morgan Rogers memecah kebuntuan pada menit ke-50 lewat aksi individual cemerlang yang melewati barisan pertahanan lawan.

Petaka kian menumpuk bagi kubu tamu saat memasuki menit ke-63 ketika insiden di kotak terlarang tertangkap oleh pantauan VAR. Wasit Peter Bankes meninjau ulang tayangan ulang dan memutuskan memberi hadiah penalti untuk tuan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/45/3251308/manchester_united-HiNY_large.jpg
Rencana Transfer Man United di Januari 2027: Setan Merah Siap Perbaiki Rapuhnya Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/45/3251121/simak_jadwal_liga_inggris_2026_2027_pekan_ini_di_mana_chelsea_menjamu_manchester_united_dan_liverpool_menghadapi_arsenal-je1Z_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Chelsea vs Manchester United, Liverpool Tantang Arsenal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/45/3251043/michael_carrick-KZHu_large.jpg
Tak Jadi Dipecat, Michael Carrick Tetap Dampingi Manchester United saat Bersua Chelsea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/45/3250792/hasil_liverpool_vs_chelsea_di_16_besar_piala_liga_inggris_2026_2027-gCAJ_large.jpg
Hasil Liverpool vs Chelsea di 16 Besar Piala Liga Inggris 2026-2027: Dramatis, The Reds Menang Adu Penalti!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/31/49/1766727/veda-ega-pratama-masih-adaptasi-di-moto3-malaysia-2026-rpb.webp
Veda Ega Pratama Masih Adaptasi di Moto3 Malaysia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/09/pelatih_manchester_united_michael_carrick.jpg
Chelsea vs MU Jadi Penentu Nasib Michael Carrick, Cesc Fabregas hingga Eddie Howe Disiapkan Jadi Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement