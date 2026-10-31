Hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Dihantam Kartu Merah, Setan Merah Babak Belur di Stamford Bridge

LONDON – Manchester United lagi-lagi kalah, terbaru mereka takluk 0-2 dari Chelsea di laga lanjutan Liga Inggris 2026-2027, pada Sabtu (31/10/2026) malam WIB. Dengan kekalahan itu, Man United sudah sembilan laga beruntun tak pernah merasakan kekalahan dan kini pun klub berjuluk Setan Merah tersebut terdampar di peringkat ke-16 di klasemen Liga Inggris dengan 7 poin, sedangkan Chelsea di urutan keempat dengan 16 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga sengit tersaji di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Manchester United pada pekan kesembilan Premier League 2026-2027. Pertandingan awalnya berjalan ketat dengan kedua tim saling melancarkan ancaman sepanjang paruh pertama.

Tim tamu sempat mendominasi beberapa momentum lewat pergerakan Bryan Mbeumo dan Amad Diallo. Bahkan, skuad besutan Michael Carrick tersebut sempat mencetak gol lebih dulu lewat tandukan Matheus Cunha menjelang turun minum.

Nahas bagi tim tamu, Video Assistant Referee (VAR) menganulir gol tersebut karena Cunha sudah berada dalam posisi offside. Skor kacamata pun bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan langsung berubah drastis ketika tuan rumah mulai menemukan ritme terbaiknya. Gelandang kreatif Morgan Rogers memecah kebuntuan pada menit ke-50 lewat aksi individual cemerlang yang melewati barisan pertahanan lawan.

Petaka kian menumpuk bagi kubu tamu saat memasuki menit ke-63 ketika insiden di kotak terlarang tertangkap oleh pantauan VAR. Wasit Peter Bankes meninjau ulang tayangan ulang dan memutuskan memberi hadiah penalti untuk tuan rumah.