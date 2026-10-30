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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Chelsea vs Manchester United, Liverpool Tantang Arsenal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:03 WIB
Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Chelsea vs Manchester United, Liverpool Tantang Arsenal!
Simak jadwal Liga Inggris 2026-2027 pekan ini di mana Chelsea menjamu Manchester United dan Liverpool menghadapi Arsenal (Foto: Chelsea)
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JADWAL Liga Inggris 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Ada dua laga seru yang akan mewarnai matchday sembilan yakni Chelsea vs Manchester United serta Liverpool melawan Arsenal.

Liga Inggris 2026-2027 sudah memasuki pekan kesembilan. Persaingan di papan atas semakin seru setelah poin Manchester City disamai Arsenal minggu lalu.

1. Chelsea vs Manchester United

Chelsea vs Manchester United berakhir 1-0 (Foto: Premier League)
Chelsea vs Manchester United (Foto: Premier League)

Rangkaian pertandingan dibuka dengan duel seru di Stadion Stamford Bridge. Chelsea akan menjamu Man United yang tengah paceklik kemenangan di semua kompetisi!

Kondisi Chelsea pun tak jauh berbeda. Pasukan Xabi Alonso baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur pekan lalu. Di tengah minggu, mereka disingkirkan Liverpool dari Piala Liga Inggris!

2. Manchester City vs Brighton & Hove Albion

Laga tak kalah seru akan tersaji di Stadion Etihad. Man City yang pekan lalu menelan kekalahan, akan menjamu Brighton & Hove Albion yang tengah garang di Liga Inggris 2026-2027.

Saat ini, The Seagulls menghuni posisi tiga dengan 16 poin, terpaut lima angka dari Man City. Laga yang digelar pukul 22.00 WIB tersebut pantang untuk dilewatkan.

 

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