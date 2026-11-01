Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

9 Laga Tanpa Kemenangan, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Manchester United saat Hadapi AS Roma

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |15:38 WIB
9 Laga Tanpa Kemenangan, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Manchester United saat Hadapi AS Roma
9 Laga Tanpa Kemenangan, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Manchester United saat Hadapi AS Roma (Dok Manchester United)
A
A
A

JAKARTA - Michael Carrick yakin dirinya masih akan memimpin Manchester United saat menghadapi AS Roma pada pertandingan Liga Champions 2026-2027 tengah pekan ini. 

1. 9 Laga Tanpa Kemenangan

Manchester United tengah mengalami periode buruk. Klub berjuluk The Red Devils itu tak pernah menang dari 9 laga terakhir di seluruh kompetisi. Tim asuhan Michael Carrick itu hanya sanggup meraih 3 hasil seri dan sisanya kalah. 

Sembilan laga tanpa kemenangan adalah hasil terburuk yang diraih Manchester United sejak September 1984 atau 42 tahun terakhir. 

Di sisi lain, Manchester United gagal memenangkan satu pun dari tujuh pertandingan tandang pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Ini adalah sebuah catatan yang belum pernah terjadi sejak musim 1973-74, musim terakhir kali Manchester United terdegradasi.

Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)
Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Isu pemecatan Michael Carrick pun santer terdengar sejak Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu. Usai Manchester United kalah 0-2, dari Chelsea, Michael Carrick yakin dirinya masih memimpin Bruno Fernandes pada pertandingan berikutnya melawan AS Roma.

Saat ditanya TNT Sports apakah ia akan tetap memimpin tim dalam pertandingan tersebut, Carrick mengiyakannya. "Ya," ucapnya. 

Melansir Sky Sport, ketika didesak lebih lanjut mengenai masa depannya, ia mengaku fokus pada pertandingan berikutnya. 

"Saat ini, fokus saya hanya menyiapkan para pemain untuk pertandingan tengah pekan nanti," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/45/3251429/manchester_united_kalah_dari_chelsea-ePKx_large.jpg
Manchester United Tak Pernah Menang dalam 9 Pertandingan Terakhir, Rekor Terburuk dalam 42 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/45/3251371/chelsea_vs_manchester_united-ryGU_large.jpg
Hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Dihantam Kartu Merah, Setan Merah Babak Belur di Stamford Bridge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/45/3251308/manchester_united-HiNY_large.jpg
Rencana Transfer Man United di Januari 2027: Setan Merah Siap Perbaiki Rapuhnya Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/45/3251121/simak_jadwal_liga_inggris_2026_2027_pekan_ini_di_mana_chelsea_menjamu_manchester_united_dan_liverpool_menghadapi_arsenal-je1Z_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Chelsea vs Manchester United, Liverpool Tantang Arsenal!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/10/31/49/1766727/veda-ega-pratama-masih-adaptasi-di-moto3-malaysia-2026-rpb.jpg
Veda Ega Pratama Masih Adaptasi di Moto3 Malaysia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/31/pelatih_manchester_united_michael_carrick_kiri.jpg
MU Langsung Putuskan Nasib Michael Carrick usai Kalah dari Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement