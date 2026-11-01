9 Laga Tanpa Kemenangan, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Manchester United saat Hadapi AS Roma

9 Laga Tanpa Kemenangan, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Manchester United saat Hadapi AS Roma (Dok Manchester United)

JAKARTA - Michael Carrick yakin dirinya masih akan memimpin Manchester United saat menghadapi AS Roma pada pertandingan Liga Champions 2026-2027 tengah pekan ini.

1. 9 Laga Tanpa Kemenangan

Manchester United tengah mengalami periode buruk. Klub berjuluk The Red Devils itu tak pernah menang dari 9 laga terakhir di seluruh kompetisi. Tim asuhan Michael Carrick itu hanya sanggup meraih 3 hasil seri dan sisanya kalah.

Sembilan laga tanpa kemenangan adalah hasil terburuk yang diraih Manchester United sejak September 1984 atau 42 tahun terakhir.

Di sisi lain, Manchester United gagal memenangkan satu pun dari tujuh pertandingan tandang pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Ini adalah sebuah catatan yang belum pernah terjadi sejak musim 1973-74, musim terakhir kali Manchester United terdegradasi.

Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Isu pemecatan Michael Carrick pun santer terdengar sejak Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu. Usai Manchester United kalah 0-2, dari Chelsea, Michael Carrick yakin dirinya masih memimpin Bruno Fernandes pada pertandingan berikutnya melawan AS Roma.

Saat ditanya TNT Sports apakah ia akan tetap memimpin tim dalam pertandingan tersebut, Carrick mengiyakannya. "Ya," ucapnya.

Melansir Sky Sport, ketika didesak lebih lanjut mengenai masa depannya, ia mengaku fokus pada pertandingan berikutnya.

"Saat ini, fokus saya hanya menyiapkan para pemain untuk pertandingan tengah pekan nanti," tuturnya.