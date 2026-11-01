Manchester United Tak Pernah Menang dalam 9 Pertandingan Terakhir, Rekor Terburuk dalam 42 Tahun

Manchester United Tak Pernah Menang dalam 9 Pertandingan Terakhir, Rekor Terburuk dalam 42 Tahun (Instagram/@manutd)

JAKARTA - Manchester United kalah 0-2 dari Chelsea pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026-2027. Hasil ini sekaligus menandai rekor Manchester United tanpa kemenangan terburuk dalam 42 tahun terakhir.

1. 9 Laga Tanpa Kemenangan

Tim asuhan Michael Carrick itu belum pernah menang dari 9 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Rinciannya klub berjuluk The Red Devils itu kalah 6 kali dan seri 3 kali. Ini adalah hasil terburuk sejak September 1984.

Pada pertandingan terakhir, Manchester United kembali menelan kekalahan. Bruno Fernandes kalah 2-0 dari tuan rumah Chelsea.

Setelah imbang 0-0 pada babak pertama, Manchester United tampil buruk pada paruh kedua. Lisandro Martinez diusir keluar lapangan setelah menyebabkan penalti yang dimanfaatkan Cole Palmer untuk mengunci kemenangan bagi lawan pada menit ke-64. Sebelumnya, bek tersebut juga melakukan kesalahan yang berujung pada gol pembuka dari Morgan Rogers pada menit ke-50.

Meski 9 laga tanpa kemenangan, pelatih Man Utd, Michael Carrick, memperkirakan dirinya akan tetap memimpin tim saat menghadapi AS Roma pada tengah pekan mendatang di Liga Champions.

Michael Carrick

Sebelumnya, Michael Carrick diprediksi kuat akan dipecat menyusul kekalahan 0-3 di kandang sendiri dari Bournemouth pada pekan lalu. Ia masih akan tetap menjabat saat laga Liga Champions melawan Roma di Old Trafford, Selasa mendatang.

Saat ditanya TNT Sports apakah ia akan tetap memimpin tim dalam pertandingan tersebut, Carrick mengiyakannya. "Ya," ucapnya.

Melansir Sky Sport, ketika didesak lebih lanjut mengenai masa depannya, ia mengaku fokus pada pertandingan berikutnya.

"Saat ini, fokus saya hanya menyiapkan para pemain untuk pertandingan tengah pekan nanti."

United gagal memenangkan satu pun dari tujuh pertandingan tandang pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Ini adalah sebuah catatan yang belum pernah terjadi sejak musim 1973-74, musim terakhir kali Manchester United terdegradasi.