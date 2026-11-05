Unai Emery Dirumorkan ke Manchester United, Aston Villa Langsung Siapkan Kontrak Baru

JAKARTA - Aston Villa mengumumkan pembicaraan dengan Unai Emery mengenai perpanjangan kontrak berlangsung positif. Kabar ini muncul di tengah rumor yang mengaitkan nama Emery dengan posisi pelatih Manchester United jika Michael Carrick dipecat.

1. Aston Villa Siapkan Perpanjangan Kontrak

Unai Emery masih memiliki kontrak selama 3 tahun atau hingga 2029 di Aston Villa.

Namun, pihak klub optimistis pelatih asal Spanyol itu akan memperpanjang masa baktinya di Aston Villa setelah pertemuan dengan ketua klub Nassef Sawiris, presiden operasional sepak bola Roberto Olabe, serta direktur operasional sepak bola Damian Vidagany.

Menurut laporan Sky Sports, klub menyampaikan kabar ini melalui sebuah pernyataan, menyusul munculnya laporan yang mengaitkan Emery dengan posisi manajer di Manchester United.

Unai Emery

"Aston Villa mengadakan pertemuan kerja penting hari ini untuk merencanakan masa depan klub serta meletakkan fondasi bagi proyek olahraga dan kelembagaan jangka panjang," demikian pernyataan Aston Villa, Kamis (5/11/2026).

Aston Villa menyatakan, diskusi difokuskan pada perencanaan bersama mengenai arah strategis jangka panjang klub.

"Pembicaraan yang positif telah menetapkan komitmen yang jelas hingga melampaui tahun 2029 untuk pengembangan klub secara bersama-sama di bawah kepemimpinan olahraga Unai Emery, berdasarkan ambisi dan tujuan yang sama untuk mencapai keunggulan serta terus berkembang di tahun-tahun mendatang," katanya.

"Tujuannya jelas: membangun Aston Villa yang ambisius dan kompetitif, yang mampu menghadapi tantangan terbesar serta meraih pencapaian-pencapaian besar," katanya.