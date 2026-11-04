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Barcelona Menang Mudah atas Aston Villa, Hansi Flick Ungkap Kunci Suksesnya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:55 WIB
Barcelona Menang Mudah atas Aston Villa, Hansi Flick Ungkap Kunci Suksesnya
Pelatih Barcelona, Hansi Flick. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
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BARCELONA – Kemenangan penting berhasil dipetik Barcelona saat menjamu Aston Villa asuhan Unai Emery dalam lanjutan Liga Champions 2026-2027, pada Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. Hasil kemenangan 3-0 ini disambut penuh rasa syukur oleh sang pelatih, Hansi Flick, yang menyoroti kerja keras seluruh anak asuhnya di lapangan.

Selepas laga, Flick secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan lini belakang timnya. Ia merasa pertahanan yang jadi alasan Barcelona dapat bermain baik hingga menang 3-0.

“Ya, kemenangan ini penting. Kami menghadapi tim hebat yang bertahan dengan baik. Kami puas dengan pertahanan kami. Semua pemain berkontribusi dalam menjaga agar gawang tidak kebobolan,” ungkap Flick, melansir dari Diario AS, Rabu (4/11/2026).

Keberhasilan menorehkan clean sheet ini memutus catatan buruk Barcelona yang sebelumnya selalu kebobolan dalam 18 pertandingan di kompetisi Eropa. Penjaga gawang Joan Garcia tampil luar biasa lewat aksi-aksi keluar sarangnya, sementara bek muda Cubarsi menunjukkan ketangguhannya meski sempat terkena tekel keras dari Jackson.

Pertahanan solid ini juga didukung oleh aksi heroik para pemain muda lainnya. Farinas tampil sangat luar biasa di posisi bek sayap hingga mendapat pelukan hangat dari Flick, sedangkan Gerard berhasil mencuri hati para pendukung lewat aksinya menghalau bola menggunakan kepala saat berada di tanah.

Barcelona vs Aston Villa. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Barcelona vs Aston Villa. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

1. Aksi Impresif Pemain Barcelona

Sektor penyerangan Blaugrana tampil begitu tajam berkat kolaborasi mematikan antara Lamine Yamal dan Raphinha. Lamine membuka keunggulan melalui aksi individu ciamik usai merebut bola sendiri dari tekanan yang ia lancarkan.

Kegemilangan Lamine diteruskan oleh Raphinha yang sukses mencetak dua gol pada pertandingan ini. Gol pertamanya tercipta memanfaatkan bola liar, sementara gol keduanya lahir dari umpan silang akurat Joao Cancelo yang menusuk dari sisi sayap.

 

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