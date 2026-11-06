Persija Jakarta Diprediksi Menggila saat Jamu Persebaya Surabaya di Pekan Ke-9 Super League 2026-2027!

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di JIS pada Sabtu, 7 November 2026. (Foto: ILeague)

PERSIJA Jakarta kembali mendapat kesempatan bermain di Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026-2027. Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, optimistis timnya mampu menunjukkan performa maksimal dalam pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 7 November 2026 pukul 19.00 WIB.

JIS memiliki catatan positif bagi Persija Jakarta dalam sejumlah pertandingan sebelumnya. Dari 14 laga yang telah dimainkan di stadion tersebut, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum pernah menelan kekalahan.

Persija Jakarta sering mendapatkan hasil positif saat bermain di JIS. (Foto: Instagram/@persija)

Rekor tersebut diharapkan menjadi modal kepercayaan diri bagi Persija Jakarta untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Terlebih, tim ibu kota ingin kembali mendapatkan hasil positif setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan sebelumnya.

Meski demikian, kesiapan fasilitas pertandingan juga menjadi perhatian Persija Jakarta menjelang duel tersebut. Salah satu aspek yang disoroti adalah kondisi rumput lapangan JIS agar kedua tim dapat memperlihatkan permainan terbaik.

1. Bahagia Persija Jakarta Bisa Main di JIS

Ardhi Tjahjoko menyambut positif kesempatan Persija Jakarta kembali menggunakan JIS sebagai tempat pertandingan. Ia menegaskan timnya selalu siap bertanding di mana pun laga digelar, tetapi kualitas lapangan tetap menjadi faktor penting untuk mendukung jalannya pertandingan.

“Bagi Persija, di mana pun pertandingan digelar, kami selalu siap," kata Ardhi, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (6/11/2026).