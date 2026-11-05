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Jelang Hadapi Dewa United, PSIM Punya Pelatih Baru Usai Kalahkan Borneo FC

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |19:07 WIB
Jelang Hadapi Dewa United, PSIM Punya Pelatih Baru Usai Kalahkan Borneo FC
Jelang Hadapi Dewa United, PSIM Punya Pelatih Baru Usai Kalahkan Borneo FC (Instagram/@psimjogja_official)
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YOGYAKARTA PSIM Yogyakarta bakal menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026). PSIM dan Dewa United sama-sama menatap laga tersebut dengan modal positif. 

1. Modal Positif PSIM

PSIM baru saja mencatatkan kemenangan pertamanya musim ini setelah mengalahkan Borneo FC. Sementara Dewa United berhasil mengalahkan pemimpin klasemen sementara Persija Jakarta. 

Selain itu, PSIM baru saja memiliki pelatih kepala baru yakni Risto Vidakovic yang sudah memimpin jalannya latihan. Namun, kemungkinan masih belum bisa mendampingi tim di pinggir lapangan saat pertandingan besok karena masalah administrasi.

“Kita punya waktu recovery relatif singkat, tapi tetap kita optimalkan. Kita juga sudah menjalani sesi latihan bersama coach Risto, kita benahi yang jadi kekurangan dari laga sebelumnya. Secara teknis besok kita lebih optimal, dan secara fisik pemain sudah mulai pulih,” kata Caretaker PSIM Yogyakarta, Guntur Cahyo Utomo, dikutip dari laman iLeague, Kamis (5/11/2026). 

PSIM vs Borneo (Instagram/@psimjogja_official)
PSIM vs Borneo (Instagram/@psimjogja_official)

Ia menyebutkan, kehadiran pelatih kepala baru akan menambah kekuatan PSIM. 

“Kita diskusikan apa yang kita harapkan, apa yang akan kita kerjakan. Secara kolektif tim ini harusnya bisa lebih kuat, ini jadi nilai plus kita,” ujarnya.

Guntur menjelaskan, tim pelatih mengerjakan semua bersama-sama meski tidak memiliki waktu latihan yang panjang, namun tetap mengoptimalkannya serta memperbaiki apa kekurangan dari laga sebelumnya.

“Apa pun itu, kita sepakat saling membantu. Secara fisik, (besok) saya di pinggir lapangan. Tapi ada perspektif-perspektif baru apa yang harus saya lakukan, itu berasal dari coach Risto,” kata Guntur.

 

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Topik Artikel :
Dewa United PSIM Yogyakarta
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