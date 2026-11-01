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Dewa United Comeback Kalahkan Persija Jakarta, Osmar Loss Puji Mentalitas Pemain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |18:23 WIB
Dewa United Comeback Kalahkan Persija Jakarta, Osmar Loss Puji Mentalitas Pemain
Dewa United Comeback Kalahkan Persija Jakarta, Osmar Loss Puji Mentalitas Pemain (Instagram/@dewaunitedfc)
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JAKARTA - Dewa United Banten FC mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027, di Banten International Stadium, Sabtu (31/10/2026) malam. Pelatih Dewa United, Osmar Loss, memuji mentalitas para pemainnya. 

1. Dewa United Menang

Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Macan Kemayoran sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat Rayhan Hannan saat laga baru berjalan empat menit. Namun, Tangsel Warriors bangkit menyamakan kedudukan lewat sundulan Denilson Junior pada menit ke-42 memanfaatkan umpan lambung Edo Febriansah.

Petaka bagi Persija datang pada menit ke-65 ketika Dony Tri Pamungkas diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Rafael Struick. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa United hingga akhirnya Taisei Marukawa mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-85.

Osmar Loss mengapresiasi tinggi daya juang anak asuhnya yang mampu mempertahankan mentalitas pemenang meski sempat tertinggal di menit-menit awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang pembalikan modal berharga pasca hasil minor di pekan sebelumnya.

"Ini adalah pertandingan yang sangat bagus. Kedua tim bermain terbuka dan sama-sama mengincar tiga poin. Kemenangan ini merupakan tantangan sekaligus modal yang sangat baik bagi kami," ujar Osmar Loss, melansir laman iLeague, Minggu (1/11/2026). 

Dewa United vs Persija Jakarta
Dewa United vs Persija Jakarta

"Saya sangat senang dengan performa tim, terutama setelah kekalahan dari Arema di laga sebelumnya. Penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa tim ini sanggup menjaga mentalitas pemenang, mempertahankan kepercayaan diri, bahkan saat harus kebobolan terlebih dahulu di lima menit pertama," ujar pelatih asal Brasil tersebut.

Osmar meyakini, perubahan skema pertahanan dan ritme serangan dari sisi sayap pada babak pertama menjadi kunci keberhasilan timnya membongkar pertahanan lawan.

"Saya bangga dengan para pemain, seluruh anggota tim, dan jajaran staf. Laga berjalan keras dan sulit, tetapi di babak pertama kami berhasil menemukan posisi terbaik untuk memanfaatkan keunggulan. Kami mampu mengatur ritme dari sisi sayap serta membangun pergerakan menyerang yang bagus. Sayangnya, kami menyia-nyiakan beberapa peluang yang seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak gol," katanya.

 

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