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Shin Tae-yong Soroti Kesalahan Mendasar Usai Persija Kalah 1-2 dari Dewa United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |10:36 WIB
Shin Tae-yong Soroti Kesalahan Mendasar Usai Persija Kalah 1-2 dari Dewa United
Shin Tae-yong Soroti Kesalahan Mendasar Usai Persija Kalah 1-2 dari Dewa United (Dok Persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyoroti timnya kerap melakukan sejumlah kesalahan mendasar saat kalah 1-2 dari Dewa United. Ia mengaku akan segera membenahi kekurangan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Kedua tim bertemu pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (31/10/2026).

1. Soroti Kesalahan

Shin Tae-yong mengakui Dewa United bermain lebih baik ketimbang Persija. Dia pun sudah mengantongi sejumlah kesalahan Persija dalam laga tersebut yang membuat gagal meraih poin.

"Selamat kepada Dewa United atas kemenangan mereka. Menurut saya, dalam pertandingan ini kami justru meruntuhkan diri sendiri," kata Shin Tae-yong usai laga.

"Kami memiliki sejumlah peluang bagus, tetapi gagal memanfaatkannya menjadi gol. Selain itu, kami juga terlalu banyak melakukan kesalahan umpan atau passing error," tambahnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Persija akan segera berbenah agar lebih baik lagi ke depan. Hal itu tentunya agar Rizky Ridho dan kawan-kawan dapat kembali ke jalur kemenangan.

 

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