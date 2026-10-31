Hasil Dewa United vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027: Gara-Gara Gol Taisei Marukawa, Macan Kemayoran Kalah 1-2

BANTEN – Persija Jakarta gagal merebut poin ketika bertandang ke markas Dewa United di pekan kedelapan Super League 2026-2027, pada Sabtu (31/10/2026) malam WIB. Bermain di Banten International Stadium (BIS), skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya kalah dengan skor 1-2.

Persija sejatinya sempat unggul cepat berkat gol Rayhan Hannan di menit keempat. Namun, tuan rumah berhasil bangkit lewat gol Denilson (42’).

Persija pun kehilangan Dony Tri Pamungkas yang terkena kartu merah (65’), membuat Dewa United tampil lebih berungas hingga akhirnya Taisei Marukawa mencetak gol kemenangan (85’). Dengan hasil itu, Dewa United memang masih di posisi kedua di klasemen Super League 2026-2027 dengan 17 poin, namun jarak dengan Persija yang berada di puncak hanya terpaut satu angka saja!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta dan Dewa United bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim langsung berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-3, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil unggul lebih dahulu atas Dewa United. Kepastian itu setelah Rayhan Hannan mampu memanfaatkan bola muntah di depan gawang tim tuan rumah.

Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Persija berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-13. Sayangnya, Ivan Mamut berada di posisi offside sebelum mencetak gol ke gawang Dewa United.

Pada menit ke-32, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut dicetak oleh Denilson dengan memaksimalkan umpan Edo Febriansyah.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Dewa United masih bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta.