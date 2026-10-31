BANTEN – Pertarungan sengit tersaji di Banten International Stadium (BIS) ketika tuan rumah Dewa United dan Persija Jakarta harus puas menutup paruh pertama dengan skor imbang. Laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 itu tepatnya masih sama kuat 1-1 di babak pertama, Sabtu (31/10/2026) malam WIB.
Persija Jakarta dan Dewa United bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim langsung berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.
Pada menit ke-3, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil unggul lebih dahulu atas Dewa United. Kepastian itu setelah Rayhan Hannan mampu memanfaatkan bola muntah di depan gawang tim tuan rumah.
Persija berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-13. Sayangnya, Ivan Mamut berada di posisi offside sebelum mencetak gol ke gawang Dewa United.
Pada menit ke-32, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut dicetak oleh Denilson dengan memaksimalkan umpan Edo Febriansyah.