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Hasil Babak Pertama Dewa United vs Persija Jakarta: Sengit, Skor Sama Kuat 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |20:01 WIB
Hasil Babak Pertama Dewa United vs Persija Jakarta: Sengit, Skor Sama Kuat 1-1
Suasana laga Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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BANTEN – Pertarungan sengit tersaji di Banten International Stadium (BIS) ketika tuan rumah Dewa United dan Persija Jakarta harus puas menutup paruh pertama dengan skor imbang. Laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 itu tepatnya masih sama kuat 1-1 di babak pertama, Sabtu (31/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta dan Dewa United bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim langsung berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-3, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil unggul lebih dahulu atas Dewa United. Kepastian itu setelah Rayhan Hannan mampu memanfaatkan bola muntah di depan gawang tim tuan rumah.

Persija berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-13. Sayangnya, Ivan Mamut berada di posisi offside sebelum mencetak gol ke gawang Dewa United.

Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Pada menit ke-32, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut dicetak oleh Denilson dengan memaksimalkan umpan Edo Febriansyah.

 

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