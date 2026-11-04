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Jadwal Siaran Langsung Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2026-2027 Siang Ini, Live di RCTI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |04:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2026-2027 Siang Ini, Live di RCTI!
Luka Menalo dan Marc Klok siap diturunkan di laga Melbourne Victory vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
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JADWAL siaran langsung Melbourne Victory vs Persib Bandung di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2026-2027 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di AAMI Park, Melbourne, Australia pada Rabu (4/11/2026) pukul 14.45 WIB dan live di RCTI.

1. Persib Bandung Lewati Perjalanan Panjang

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus melakukan perjalanan panjang ke Australia. Dari Bandung menuju Jakarta, rombongan menempuh perjalanan darat sekira 152 kilometer. 

Fitrah Maulana ikut dalam rombongan Persib Bandung ke Australia. (Foto: Persib.co.id)
Fitrah Maulana ikut dalam rombongan Persib Bandung ke Australia. (Foto: Persib.co.id)

Setelah itu, penerbangan dari Jakarta ke Melbourne membawa mereka melintasi Samudra Hindia sejauh kurang lebih 5.206 kilometer. Jika diakumulasikan, total jarak perjalanan Persib Bandung mencapai 5.358 kilometer. 

Tentunya perjalanan itu menguras energi skuad asuhan Igor Tolic. Namun, tantangan itu harus dilalui demi memberikan kebanggaan kepada suporter mereka, Bobotoh.

2. Pemain Persib Bandung Nikmati Perjalanan Panjang

Meski demikian, pemandangan berbeda terlihat ketika rombongan tiba di Melbourne. Di tengah sisa kelelahan perjalanan, senyum dan gelak tawa ringan masih menghiasi wajah para pemain. 

"Kami menikmati perjalanan ini. Apalagi bagi saya ini pertama kalinya ke Australia dan sejauh ini kami menikmati walau sehabis perjalanan panjang," kata Adam Alis, Okezone mengutip dari laman resmi Persib, Rabu (4/11/2026).

 

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