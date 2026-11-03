Media Australia Takjub Lihat Antusiasme Bobotoh saat Sambut Persib Bandung di Melbourne

MELBOURNE – Perjalanan ribuan kilometer tak mengikis semangat skuad Persib Bandung dalam menatap matchday keempat Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Setibanya di Australia pada Senin, 2 November 2026, rombongan Maung Bandung langsung disambut sejumlah bobotoh yang sudah hadir di bandara.

Ya, Persib telah tiba di Melbourne, Australia dan langsung dihadapkan pada cuaca dingin berangin dan rintik hujan dengan suhu mencapai 17 derajat Celsius. Kota pelabuhan tersebut menyapa skuad asuhan Igor Tolic tepat pada pukul 11.30 waktu setempat.

1. Perjalanan Panjang Usai Kemenangan Telak

Persib tiba di Australia hanya beberapa jam setelah menumbangkan Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Stadion si Jalak Harupat pada Minggu, 1 November 2026. Setelah memenangkan laga lanjutan Super League 2026-2027 tersebut, Persib langsung bertolak menuju Jakarta via darat sejauh 152 kilometer sebelum terbang melintasi Samudra Hindia setinggi 5.206 kilometer menuju Australia.

Secara keseluruhan, Pangeran Biru menempuh jarak sekitar 5.358 kilometer. Waktu istirahat yang terbatas dan perubahan cuaca yang kontras tidak menyurutkan kebersamaan tim. Senyum serta canda tawa tetap menghiasi wajah para pemain saat melangkah keluar dari area kedatangan bandara.

Mariano Peralta di laga Persib vs Isenmulang (@persib)

Gelandang Persib, Adam Alis, mengaku sangat menikmati perjalanan perdananya ke Negeri Kanguru tersebut. Menurutnya, rasa lelah akibat perjalanan jauh terbayar dengan suasana baru yang menyenangkan.

"Kami menikmati perjalanan ini. Apalagi bagi saya ini pertama kalinya ke Australia dan sejauh ini kami menikmati walau sehabis perjalanan panjang," ujar Adam Alis, dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (3/11/2026).

2. Sorotan Media Australia

Kehadiran puluhan Bobotoh yang menyongsong di bandara menjadi penawar lelah yang ampuh. Spanduk dibentangkan dan nyanyian lantang digemakan, membuktikan dukungan untuk Maung Bandung tak terhalang oleh garis batas negara.