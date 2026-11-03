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Prediksi Line Up Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |03:05 WIB
Prediksi Line Up Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung pantang kalah melawan Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
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PREDIKSI line up Melbourne Victory vs Persib Bandung di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 akan diulas Okezone. Persib Bandung akan tandang ke markas Melbourne Victory di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di AAMI Park, Melbourne, Australia pada Rabu, 4 November 2026 pukul 14.45 WIB.

Setelah menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada Minggu 1 November 2026 sore WIB, Gakuto Notsuda dan kawan-kawan langsung berangkat ke Australia. Alhasil, skuad Persib Bandung sudah tiba di Melbourne, Australia pada Senin 2 November 2026 pagi WIB.

Persib siap tempur melawan Melbourne Victory. (Foto: Persib.co.id)
Persib siap tempur melawan Melbourne Victory. (Foto: Persib.co.id)

1. Prediksi Susunan Pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung

Lantas, siapa saja pemain yang akan kira-kira dimainkan pelatih Igor Tolic melawan Melbourne Victory? Igor Tolic diprediksi mempertahankan The Winning Team, alias kembali menurunkan pemain-pemain yang membantu Persib Bandung menang 2-0 atas Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E pada Rabu, 28 Oktober 2026 malam WIB.

Perbedaan kemungkinan hanya ada di sektor penjaga gawang. Kiper Teja Paku Alam berpotensi kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Dalam dua laga sebelumnya, Teja Paku Alaml absen karena mengalami cedera dan posisinya digantikan Fitrah Maulana.

Kemudian di posisi tiga bek sejajar ada Danijel Loncar, Patricio Matricardi dan Julio Cesar yang dapat diandalkan. Untuk wing back kanan ada Eliano Reijnders dan Sandy Walsh di sisi sebelahnya.

Untuk posisi tiga gelandang, Adam Alis, Thom Haye dan Gakuto Notsuda bisa dijadikan andalan. Selanjutnya, Berguinho akan bergerak sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Balsa Sekulic.

 

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