Jadwal Siaran Langsung Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung langsung Melbourne Victory vs Persib Bandung di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di AAMI Park, Melbourne, Australia pada Rabu 4 November 2026 pukul 14.45 WIB dan live di RCTI.

1. Mentalitas Berbeda Persib dan Melbourne Victory

Persib Bandung dan Melbourne Victory menatap pertandingan nanti dengan mentalitas berbeda. Penyebabnya karena dalam beberapa laga terakhir, kedua tim mendapatkan hasil berbeda.

Persib Bandung selalu menang dalam tiga laga terakhir. (Foto: Instagram/@persib)

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- selalu menang dalam tiga laga terkini di semua kompetisi, termasuk menang 2-0 atas Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E. Sementara itu, Melbourne Victory gagal menang dalam empat laga terkini.

Skuad asuhan Giovanni Savarese itu gagal menang di tiga laga awal Liga Australia 2026. Setelah kalah 1-2 dari Wellington Phoenix, Melbourne Victory bermain 1-1 dengan Melbourne City dan Central Coast Mariners.

2. Pemain Persib Bandung Bugar

Saat menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di lanjutan pekan Kedelapan Super League 2026-2027 pada Minggu 1 November 2026, pelatih Persib Bandung Igor Tolic yang memantau permainan dari tribun, mencadangkan sejumlah pemain yang membantu Maung Bandung menang 2-0 atas Melbourne Victory di pertemuan pertama.

Tercatat Adam Alis, Thom Haye, Balsa Sekulic, Eliano Reijnders dan Gakuto Notsuda tidak diturunkan. Sementara itu, Sandy Walsh, Barros, dan Berguinho hanya dimainkan beberapa menit.