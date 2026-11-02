Profil Dedi Kusnandar, Pemain Supersub Andalan Persib Bandung

PROFIL Dedi Kusnandar, pemain supersub andalan Persib Bandung bakal diulas dalam artikel ini. Ia merupakan salah satu pemain senior yang sudah dua kali memperkuat klub berjuluk Maung Bandung itu.

1. Profil dan Perjalanan Karier Dedi Kusnandar

Dedi Kusnandar beraksi untuk Persib Bandung (Foto: Instagram/@dedikusnandar11)

Dedi Kusnandar lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 23 Juli 1991. Dalam permainan, iadipercaya mengisi posisi gelandang bertahan. Dengan posisi tersebut, sang pemain bertugas menjaga lini tengah dan melindungi barisan pertahanan.

Di luar posisi utamanya, Dedi juga tercatat bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Soal postur, pemain kelahiran 1991 ini memiliki tinggi 175 cm dengan kaki kanan sebagai kaki dominannya.

Melansir dari laman Transfermarkt, Dedi memulai kariernya di akademi Persib pada 2005 hingga 2008. Setelah itu, ia berpindah ke akademi Pelita Jaya dan bertahan di sana hingga 2010. Kemudian, Dado -sapaan akrabnya- bergabung dengan Pelita Jabar dari Persib Youth pada 1 Januari 2008.

Kariernya berlanjut di Pelita Bandung Raya. Pada 1 Januari 2013, Dedi pindah ke Arema Cronus, tetapi hanya bertahan sekitar 11 bulan. Pada 25 November 2013, ia bergabung dengan Persebaya DU.

Pada 1 Juli 2014, Dedi meninggalkan Surabaya United dan bergabung dengan Persib dengan status bebas transfer. Setelah 1,5 tahun di Bandung, ia hijrah ke Malaysia untuk memperkuat Sabah FA pada 22 Januari 2016.

Petualangan di Negeri Jiran itu hanya berlangsung sekiea 11 bulan. Pada 26 Desember 2016, Dedi kembali ke Persib dan terus bertahan hingga kini. Kontraknya bersama Persib diketahui terakhir diperpanjang pada 11 Januari 2025.