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Rekaman Terbaru Terkuak! Carrick Usir Cunha dari Lapangan Usai Kemenangan Manchester United atas Roma

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:21 WIB
Rekaman Terbaru Terkuak! Carrick Usir Cunha dari Lapangan Usai Kemenangan Manchester United atas Roma
Matheus Cunha bersama Lisandro Martinez saat Man United menang 3-2 atas AS Roma. (Foto: Instagram/manutd)
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MANCHESTER – Kemenangan dramatis Manchester United atas AS Roma di laga lanjutan fase liga Liga Champions 2026-2027 menyisakan cerita panas dari dalam stadion Old Trafford. Sebuah rekaman video terbaru memperlihatkan ketegangan antara pelatih Man United, Michael Carrick dan penyerang timnya, Matheus Cunha, tepat setelah peluit panjang berbunyi.

Pertandingan yang berlangsung penuh drama pada Rabu (4/11/2026) dini hari tersebut memperlihatkan The Red Devils bangkit secara spektakuler. Sempat tertinggal 0-2 di 14 menit awal, Man United sukses membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan perdana usai mengakhiri tren tanpa kemenangan yang mengecewakan.

Matheus Cunha menjadi pahlawan sekaligus sosok paling disorot dalam laga ini. Berdampingan dengan kapten Bruno Fernandes yang mencetak gol penalti pembuka asa, Cunha tampil gemilang dengan melesakkan dua gol penentu kemenangan Man United.

Gol perdananya lahir pada menit ke-83, disusul gol penentu tiga menit kemudian. Diliputi emosi kegembiraan yang meluap, pemain asal Brasil tersebut melepaskan jersinya untuk merayakan gol bersama para pendukung tuan rumah di tribun.

Aksi selebrasi lepas baju itu berbuah kartu kuning pertama. Petaka bagi Cunha datang tak lama kemudian ketika ia diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras terhadap pemain Roma, Leonardo Balerdi, yang memaksanya keluar dari permainan lebih awal.

Bruno Fernandes buka keran gol Manchester United ke gawang AS Roma
Bruno Fernandes buka keran gol Manchester United ke gawang AS Roma

1. Diusir Keluar Lapangan

Meski telah menerima kartu merah, Cunha tidak langsung masuk ke ruang ganti. Ia memilih bertahan untuk menyaksikan sisa laga, hingga akhirnya nekat berlari masuk ke lapangan begitu pertandingan usai untuk merayakan kemenangan bersama rekan-rekan dan para penggemar.

Namun, aksi selebrasi tersebut langsung dihentikan oleh Michael Carrick. Pelatih yang tampak diselimuti kekesalan itu menghampiri Cunha, mencengkeramnya, dan menyuruh sang striker untuk segera meninggalkan area lapangan.

 

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