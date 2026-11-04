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Comeback Dramatis Manchester United atas AS Roma Bikin Michael Carrick Selamat dari Pemecatan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |06:22 WIB
Comeback Dramatis Manchester United atas AS Roma Bikin Michael Carrick Selamat dari Pemecatan?
Posisi Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United belum aman. (Foto: Laman resmi Manchester United)
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MANCHESTER United meraih kemenangan dramatis atas AS Roma di matchday keempat Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. Dibilang dramatis karena The Red Devils -julukan Manchester United- sempat tertinggal 0-2.

Giallorossi -julukan AS Roma- sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat Matias Soule (11’) dan Donyell Malen (17’), Lewat mentalitas pantang menyerah, Manchester Merah berbalik unggul 3-2 lewat gol-gol Bruno Fernandes (58’) dan brace Matheus Cunha (83’) dan (86’).

Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Manchester United dalam sembilan pertandingan terakhir. Sebelum menang melawan AS Roma, The Red Devils hanya mendapatkan tiga imbang dan enam kalah.

1. Posisi Michael Carrick Aman?

Michael Carrick posisinya sebagai pelatih Manchester United belum aman. (Foto: Laman resmi Manchester United)
Michael Carrick posisinya sebagai pelatih Manchester United belum aman. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Apakah kemenangan ini menjamin posisi Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United sudah aman? Jawabannya belum tentu.

Masih ada banyak pertandingan ke depan yang akan dijalani Setan Merah. Jika hasil minor kembali didapat, bukan tak mungkin palu pemecatan akan diterima Michael Carrick.

Terdekat, Manchester United akan menjamu Aston Villa di lanjutan Liga Inggris 2026-2027 pada Minggu 8 November 2026 pukul 23.30 WIB. Manchester United wajib menang demi menaikkan mentalitas sebelum memasuki periode FIFA Matchday.

 

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